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تعرض لاعب فريق الكرة الطائرة في النادي العربي محمد السويد الى اصابة عبارة عن شد قوي في عضلة السمانة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام كاظمة 1-3 ضمن بطولة الاتحاد للكرة الطائرة الثلاثاء الماضي.

وقال مدرب الأخضر سعد يعقوب أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة 3 أيام على أن يخضع بعدها للفحص تمهيدا لعودته الى التدريبات، مبينا أن اصابة السويد جاءت في وقت صعب من المباراة حيث كان العربي في طريقه الى تحقيق التعادل في الشوط الرابع الا ان اصابة اللاعب الذي يعتبر من ابرز عناصر الاخضر مع تألق لاعبي كاظمة تسبب في خسارة العربي المباراة.

وقال يعقوب انه راض عن الاداء لغاية الان ويتوقع الاستمرار في تطور مستوى الأخضر خلال المباريات المقبلة التي يسعى من خلالها الى الوصول لأفضل مستوياته، وقال: «لدينا هذا الموسم فريقا مميزا جدا وتشكيلة تجمع ما بين الخبرة والشباب وهو ما يدعو الى التفاؤل بأننا سنكون منافسين على جميع بطولات الموسم».

واضاف المدرب الوطني: «فضلت عدم اشراك لاعبنا الجديد زيد الكاظمي نظرا لأنه لم يصل لأفضل جاهزية بدنية بعد بسبب ابتعاده عن التدريبات الموسم الماضي»، مؤكدا انه مع دخول الكاظمي الى اجواء الفريق وبوجود زميله في مركز المعد عبدالرزاق اللوغاني الى جانب لاعبي الخبرة محمد القطان وعبدالرحمن العتيبي ومبارك عبدالهادي فضلا عن اللاعبين الشباب فإن حظوظ الأخضر في التتويج بأكثر من بطولة هذا الموسم قائمة بصورة كبيرة.

