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الرياض الوكالات: كشفت النيابة العامة السعودية، امس نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وأعلن وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان في مؤتمر صحافي، تفاصيل عملية مقتل خاشقجي بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته.

وقال الشعلان إن نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية من القنصلية في إسطنبول «بالرضا أو بالقوة». وأضاف أن «قائد مهمة استعادة خاشقجي أمر بقتله في حال لم يقبل العودة إلى السعودية». وقال «تم قتل خاشقجي بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، ثم تمت تجزئة جثته». وأوضح الشعلان أن «التحقيقات بيّنت أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها. توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي». مشيرا الى أن الكاميرات الأمنية في القنصلية تم تعطيلها من طرف شخص واحد.

وأعلنت النيابة العامة التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص. وقال الشعلان إن «قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن خاشقجي»، مشيرا إلى «منع المستشار السابق الضالع في قضية خاشقجي من السفر حيث إنه قيد التحقيق».

وردا على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان وتبين تعذر نقل خاشقجي بالتالي قتل المواطن. وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على إشاعات أو تسريبات، وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين. وطلبت النيابة العامة السعودية من تركيا شهادة الشهود، ونسخة من محتويات هاتفه النقال، ونسخة من الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المحيطة بمبنى القنصلية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» تصريح النائب العام بأنه «إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم».

وتابع أن النيابة طالبت «بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية».

و«في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول جميع التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم».

