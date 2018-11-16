عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذّر تقرير للكونغرس الأميركي من أنّ الولايات المتّحدة تواجه أزمة عسكرية وقد تخسر حرباً ضدّ الصين أو روسيا.وقالت اللجنة البرلمانية حول استراتيجية الدفاع الوطني في تقريرها إنّ «التفوّق العسكري للولايات المتحدة العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي- قد تآكل إلى مستوى خطير». وأضافت أنّ «الجيش الأميركي قد يتكبّد عدداً غير مقبول من الضحايا في حربه المقبلة» مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة الأميركية «قد تواجه صعوبة لتحقيق النصر، أو قد تخسر، في حرب ضد الصين أو روسيا».

وحذّرت اللجنة المؤلفة من 12 من كبار المسؤولين السابقين الديموقراطيين والجمهوريين المكلّفين مراجعة القدرات العسكرية الأميركية في تقريرها من أنّ الولايات المتحدة ستعاني من صعوبات جمّة إذا ما كانت قواتها «مضطرة للقتال في وقت واحد على جبهتين أو أكثر». ولفت التقرير إلى أنّ «القرارات والاختلالات السياسية من جانب الحزبين السياسيين الرئيسيين» أدّت إلى «أزمة أمن قومي للولايات المتحدة».وعلى الرّغم من أنّ ميزانية «البنتاغون» لهذا العام تجاوزت 700 مليار دولار أي أكثر مما رصدته الصين وروسيا مجتمعتين لميزانيتهما الدفاعية فإن معدّي التقرير اعتبروا أنّ هذا المبلغ لا يزال «غير كافٍ» لتحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الدفاع الوطني التي أقرّتها إدارة ترامب. وقدّم التقرير سلسلة من التوصيات، بينها زيادة سنوية بنسبة 3 إلى 5% في ميزانية الدفاع.

ووضعت اللجنة قائمة التوصيات من 32 بندا. ومن بين توصياتها توصية للكونغرس برفع الحد الأقصى للنفقات الدفاعية خلال العامين القادمين. كما أوصت اللجنة بزيادة عدد الغواصات والقدرات الاستطلاعية للطيران وعدد المقاتلات والقاذفات «الأشباح» البعيدة المدى. وحسب التقرير، يحتاج الجيش الأميركي إلى مزيد من الدروع والصواريخ الدقيقة البعيدة المدى وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والقدرات اللوجستية. وأيد التقرير كذلك تحديث الترسانة النووية الأميركية وتكليف مسؤول رفيع في «البنتاغون» بالإشراف على تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي. كما يركز اهتماما كبيرا على الابتكار.

على صعيد متصل، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي إنه «لا مكان لإمبراطورية وعدوان» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة على ما يبدو إلى النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة وزعمها تبعية مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لها. يذكر أن بنس موجود في سنغافورة للاجتماع بقادة دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المكونة من عشرة أعضاء ونظرائهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي في قمة شرق آسيا وتزعم الصين ملكيتها لجزء كبير من بحر الصين الجنوبي، وتقوم ببناء منشآت عسكرية هناك، رغم أن الفلبين وتايوان وفيتنام وماليزيا تتنازع معها على ملكية تلك المناطق.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بأن الجيش الأميركي «سيطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي».

