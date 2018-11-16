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واشنطن- الوكالات: أوقفت القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي قانونا مقترحا من شأنه أن يحمي تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وغالبًا ما يشجب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحقيق. وأقال ترامب الأسبوع الماضي وزير العدل جيف سيشنز ما أثار مخاوف بين الديمقراطيين المعارضين من أن التحقيق في قضية مولر سيكون في خطر.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحافيين «ليس هناك مؤشر على أن تحقيق مولر لن يسمح له بالانتهاء ويجب السماح له بالانتهاء». وأضاف «أعتقد أنه ليس في خطر. لذلك لا أعتقد أن (سن) أي تشريع ضروري». وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن ترامب يعمل حاليًا مع محامين على تقديم إجابات مكتوبة إلى فريق مولر وينظر التحقيق في أي روابط بين حملته وتدخل روسي محتمل. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة منقسم حول سير تحقيق مولر. في غضوم ذلك انتخب الجمهوريون في مجلس النواب كيفن ماكارثي زعيماً للأقلية في المجلس بعد أن فاز عضو الكونغرس عن كاليفورنيا بسهولة على منافسه من الجناح اليميني المتطرف المحافظ في الحزب. وماكارثي حالياً ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في المجلس بعد رئيسه بول رايان، الذي لم يترشح مجدداً للمنصب. ويتولى ماكارثي مهامه في 3 يناير.

وخسر الجمهوريون غالبيتهم في مجلس النواب بانتخابات منتصف الولاية الرئاسية، التي أجريت هذا الشهر أي أن رئاسة المجلس ستنقل إلى الديمقراطيين لدى تولي أعضاء الكونغرس الجديد. ووجه ماكارثي بعد التصويت تحذيراً صارماً للديموقراطيين في حال ركزوا على العرقلة وليس على تحسين حياة الأميركيين قائلا «دعوني أكن واضحاً جداً.. إذا كانت أجندتهم هي التحقيق وإجراءات عزل ولا تركز على الشعب الأميركي المجتهد، سنكون هنا للدفاع عن الشعب الأميركي».

الى ذلك وقع 17 نائبا ديموقراطيا خطابا يقولون فيه إنهم لن يصوتوا لزعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي لتولي رئاسة المجلس. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن خمسة نواب آخرين تعهدوا بعدم دعمها ولكنهم لم يوقعوا الخطاب بعد.وصرح درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي لشبكة «سي إن إن» بأن بيلوسي «واثقة للغاية» بالنسبة للدعم الذي تحظى به بين النواب.

