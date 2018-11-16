نهار الكنانة

القاهرة - الوكالات: أعلنت وزارة الري في مصر، أمس، بدء تنفيذ خطة جديدة لحماية مدينة الاسكندرية من الغرق بكلفة تقدر بنحو مليار جنيه (55 مليون دولار).

واستجابت وزارة الري الى تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأشهر الماضية، بشأن توقعات بغرق مدينة الاسكندرية الساحلية، بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على دول العالم وفي مقدمتها مصر.

وقالت وزارة الري، ان الخطة الجديدة تهدف الى ردم مساحات واسعة من الشواطئ بميل محدد ما بين 3 الى 5 أمتار، وكذلك رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، وحماية شبكة الترع في المحافظة بأساليب حديثة بكلفة اجمالية تقدر بنحو 980 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تشمل -أيضا- تنفيذ أعمال حديدية لرفع كفاءة بوابات الحجز ببعض المناطق، مع تأهيل جسور جنابيات ترعة النوبارية بكلفة اجمالية تبلغ نحو 7.5 ملايين جنيه.

ولفتت الى أن تلك الخطة سيتم اضافة مبالغ مالية عليها لتنفيذ حزمة من مشروعات الصيانة السنوية والتحسينات وصيانة وتشغيل محطات الخلط الوسيط ونظافة صاولات دلائل محطات الرفع.

وكانت هيئة الأرصاد العالمية حذَّرت من انهيار الجبال الثلجية في القطب الشمالي بجانب ارتفاع منسوب أسطح البحار والمحيطات بشكل ملحوظ، لافتة الى أن الدول المنخفضة مثل: مصر، ستغطى بتلك المياه الزائدة عن الحد الطبيعي، لذا يجب الانتباه لذلك الأمر بوضع المصدات والعوائق في المدن الساحلية خاصة الاسكندرية.

الى ذلك، نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري أمس، «انفوغراف» عن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في الفترة من 2014-2018، باجمالي 15.300 مشروع بكلفة 3.4 تريليونات جنيه.

وتضمنت المشروعات تنفيذ 7.777 مشروع بكلفة 1.6 تريليون جنيه، و3.392 مشروعات جار تنفيذهم بكلفة 1.1 تريليون جنيه، و4.131 مشروعات مخطط تنفيذه بكلفة 0.7 تريليون جنيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تفقد أمس الجزء الثاني من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، تمهيدا للافتتاح الرسمي قريبا.

وقال مدبولي، ان المشروع يخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وقد تم الانتهاء من تجارب التشغيل، ومن المقرر انتاج طاقة كهربائية من المشروع، تصل الى 60% من اجمالي الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.

من جهته أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والاسكندرية، أن طاقة معالجة الجزء الثاني من المرحلة الثانية من المحطة تبلغ 500 ألف م3/يوم، من مياه الصرف الصحي، باستخدام أسلوب الحمأة النشطة المعادة، لخدمة حوالي 2.5 مليون نسمة، موضحا أن مساحة المشروع حوالي 330 ألف م2 (78 فدانا)، وتم تنفيذه بتمويل من البنك الافريقي والحكومة المصرية وزارة الاسكان.

وأكد أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات العملاقة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

