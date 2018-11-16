نهار الكنانة

خيمت، أجواء من الحزن في مصر، بعد وفاة العقيد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق بمحافظة الجيزة.

ورحل النعماني أول من أمس، بعد 5 سنوات من الاصابة بطلق ناري في الوجه أثناء مشاركته في أحداث «بين السرايات» عقب الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو عام 2013، ما أدى الى اصابته بفقدان البصر.

وكانت أحداث منطقة «بين السرايات» في حي الدقي، قد أسفرت عن مقتل 23 شخصا، واصابة 267 آخرين خلال هجمات شنها عناصر من تنظيم الاخوان على المنطقة، عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وكان النعماني قد تخرج عام 1992 في كلية الشرطة، ثم عمل معاون نظام بقسم شرطة العجوزة، ثم ضابطا بالادارة العامة للمباحث، وبعدها عمل معاون مباحث لقسم الدقي، وعقب ذلك شغل معاون مباحث الصف، ورئيسا لمباحث المرور لمدة عامين.

وتدرج في المناصب، اذ أصبح رئيس مباحث ترحيلات الجيزة، ورئيس حرس محكمة جنوب الجيزة، الى أن أضحى نائبا لمأمور قسم بولاق الدكرور حتى وقوع أحداث «بين السرايات».

وخضع العقيد الراحل لعمليات جراحية بعد اصابته بطلق ناري، ليتم علاجه ويعود الى مصر بعد نحو 14 شهرا من اصابته، وعند عودته حظي باستقبال حافل من المصريين ورجال الشرطة.

كما حظي بتكريم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي قبَّل رأسه تقديرا لكل ما قدمه لبلاده، وبعد تكريمه في 29 يوليو 2015، عاد الى لندن لاستكمال علاجه، الى أن غيبه الموت أمس الأربعاء بعد 5 أيام من اجراء جراحة تكميلية بالوجه.

ولاحقا، تحولت صفحة النعماني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد رحيله الى «سجل عزاء»، وأكد أصدقاؤه أنه كان من أكثر رجال الشرطة انسانية ومحبة بين الجميع.

