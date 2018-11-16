نهار الكنانة

كشف مقرر المجلس القومي للسكان د.عمرو حسن عن مولد طفل بمصر كل 15 ثانية حيث يزيد عدد السكان سنويا بمقدار مليوني نسمة وهو ما يعادل عدد سكان دولة من الدول المجاورة والمحيطة بنا.

وأشار الى أن هناك انعكاسات للزيادة السكانية منها ظاهرة الزواج المبكر والتي تنتشر في عدد من محافظات الجمهورية وهو ما يؤثر سلبا على صحة الأم والطفل، كذلك ظاهرة عمالة الأطفال والتي تعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل.

وأكد أن مصر عام 1955 كان عدد سكانها 24 مليون نسمة تقريبا بينما كان عدد سكان بريطانيا 51 مليون نسمة وقد تغير الوضع الآن، فقد اقترب عدد سكان مصر عام 2018 من 100 مليون نسمة بينما وصل عدد سكان بريطانيا الى 66 مليون نسمة أي أن عدد سكان مصر زاد 76 مليون نسمة بينما زاد عدد سكان بريطانيا 15 مليون فقط وهو ما يؤكد أن زيادة السكان تلتهم أي جهود تتم في مجالات الصحة والتعليم والتنمية عموما.

وقال انه بالرغم مما تقوم به الدولة من طفرة في معدل النمو الاقتصادي الا أن المواطن البسيط لا يشعر بهذه الطفرة.

وأوضح أن المشكلة ليست عدد السكان في حد ذاته وانما المشكلة تتمثل في وجود فجوة وعدم توازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي الذي يجب أن يمثل ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني. الى ذلك، دشنت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة د.سحر السنباطي مبادرة الوسام والتي تهدف الى مكافئة أقسام تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية والمستشفيات.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية السكانية التي تتبناها وزارة الصحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتبدأ المبادرة في محافظات الصعيد وتهدف الى زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند السيدات وخفض معدل المواليد.

وأكدت «السنباطى» أن الهدف من المبادرة هو مواجهة التزايد السكاني المستمر الذي يتزايد يوم بعد آخر.

وأوضحت أن محافظات الصعيد هي الأكثر عدم التزاما بمبادرات تنظيم الأسرة لذلك وقع الاختيار على أن تكون البداية من هذه المحافظات في محاولة من الدولة للحد من الزيادة السكانية.

وأشارت الى أن البداية ستكون بمحافظة الأقصر جنوب الصعيد على أن يتبعها باقي محافظات الصعيد ثم في مرحلة تالية يتم استهداف محافظات الوجه البحري.

