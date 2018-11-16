ثقافة

ولد جوزيه ساراماغو في 16 نوفمبر 1922 لعائلة من الفلاحين لا يمتلكون أرضاً في إحدى قرى البرتغال، وانتقلت عائلته إلى لشبونة، حيث عمل والده شرطياً.

كان يمضي الإجازات مع جديه في القرية وعندما أصيب جده بسكتة دماغية وتحتم عليهم الانتقال إلى لشبونة للعلاج، يستذكر ساراماغو أنه خرج إلى حديقة المنزل، حيث كانت تتواجد بعض الأشجار، ورأى جده يحتضنها واحدة تلو الأخرى لكي يودعها وهو يبكي، عالماً أنه لن يعود مرة أخرى. وقال ساراماغو «أن ترى مثل هذه الأشياء ثم لا تترك فيك أثراً مدى الحياة، فاعلم أنك لا تمتلك أي مشاعر».

رغم كونه تلميذا جيدا، إلا أنه انتقل إلى مدرسة مهنية في الثانية عشرة لعجز أهله عند دفع تكاليف دراسته. ثم عمل ميكانيكي سيارات لعامين. بعدها أصبح مترجماً، ثم صحافيا حتى أصبح مساعد رئيس تحرير وهو المنصب الذي اضطر لتركه بعد ثورة القرنفل والتفرغ للكتابة.

تزوج آيلدا ريس سنة 1944 ورزقا بابنته الوحيدة فيولانتي عام 1947. وفي عام 1986 التقى بالصحافية الإسبانية بيلار ديل روي وتزوجها سنة 1988 وبقيا سويا حتى وفاته. وأصبحت المترجمة الرسمية لكتبه للإسبانية.

لم يحقق الشهرة ولم يُعرف عالمياً حتى بلغ سن الستين، مع نشر روايته الرابعة بالتازار وبوليميندا وهي قصة من الطراز الباروكي تدور أحداثها في محاكم التفتيش خلال القرن الثامن عشر وتحكي قصة حب بين جندي مشوه وعرافة شابة.

انضم ساراماغو إلى الحزب الشيوعي البرتغالي عام 1969 وظل عضواً فيه حتى نهاية حياته. وأثارت أراؤه الكثير من الجدل خاصة بعد نشر روايته الإنجيل يرويه المسيح بعدما صور المسيح بأنه عرضة للخطأ. لذلك لم تسمح حكومة البرتغال المُحافظة، لأعماله بالمنافسة على جوائز الدولة بحجة أنها تسيء للمجتمع الكاثوليكي. نتيجة لذلك انتقل مع زوجته إلى لانزاروت، إحدى جزر الكناري.

تميز أسلوبه بالطابع التجريبي فكان يستعمل الجمل الطويلة، والتي تتجاوز في بعض الأحيان الصفحة الكاملة. واعتمد على دفق الفقرات المسترسلة غير المقيدة. وفي روايته «العمى» التي تحولت إلى فيلم سينمائي ، تخلى عن استخدام الأسماء ، وبدلاً من ذلك كان يشير لكل شخصية عن طريق ذكر بعض صفاتها.

وعادة ما تطرح رواياته سيناريوات غريبة ومدهشة، ففي «الطوف الحجري»، جعل شبه الجزيرة الإيبرية تنفصل عن بقية أوروبا وتُبحر في المحيط الإطلسي. وفي «انقطاعات الموت» تجري أحداثها في بلد ينقطع الموت فجأة عن كل سكانه.

توج ساراماغو مشواره الأدبي بنيل جائزة نوبل في الآداب عام 1998 وترجمت أعماله إلى أكثر من 25 لغة وعندما طُلب منه أن يصف طقوسه في الكتابة عام 2009، أجاب: «أكتب صفحتين. ثم أقرأ وأقرأ وأقرأ».

خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، زار رام الله عام 2002، وقال: «مايحدث في فلسطين جريمة من نفس طراز ماحدث في معسكر أوشفيتز» وخلال حرب لبنان 2006، انضم إلى مثقفين كبار لإدانة العملية الإسرائيلية.

وفي عام 2010 غيب الموت ساراماغو عن سبعة وثمانين عاماً بعدما عانى من «اللوكيميا» والالتهاب الرئوي، وقد عاش سنواته الأخيرة في لانزاروت. وأقيمت له جنازة بحضور الآلاف من معجبيه. ولاحقاً دفن رماده تحت شجرة زيتون معمرة.

