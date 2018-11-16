ثقافة

ترجمة لطفي السيد منصور*

في داخل الكاتب، ثمة شيء عنيد دائمًا، وصعب المراس دائمًا، وأخيرًا، دائمًا غير قابل للاختزال -وبالتالي، يصعب للغاية الحديث عنه- ولنقل، إنه ما يطلق عليه المرء أيضًا الأدب... أو ربما الكتابة، لكن لا نرشح على أساس التمييز. الآن، يُنظر مباشرة إلى «كالفينو» بوصفه صوتًا للأدب لأن كتاباته تنتمي إليه فقط. لديه كتابة نوعية تمامًا: مثل أي كاتب عظيم. ونحن ندرك ذلك. وهذا ما نسميه، بالاصطلاح العلمي، أسلوبه الخاص idiolect، طريقته الخاصة في الكتابة. دائماً ما يكون الأسلوب الخاص بكاتب ما بمثابة جرعة، وهو مزيج مقنَّن بدقة من عدد معين من الممارسات السحرية -مع تناول الكلمة بالمعنى القوي الذي كانت تتمتع به في القرن السابع عشر، أي التعويذة- مزيج من التعويذات، ومن سمات الإغواء، ومن سمات الإشباع في اللغة نفسها أو حتى في السرد وهو ما يصعب قوله. ويمكن للمرء أن يحاول استعراض الممارسات السحرية في كتابات «كالفينو».

بالنسبة إليَّ، أرى أولًا حقيقة أنه يمتلك خيالًا غريبًا للغاية وينمِّيه: إنه، في الأساس، الخيال الذي كان قد قام بإخراجه «إدجار بو»، وهو ما يمكن أن نسميه «خيالٌ آليٌّ ما» أو وضع العلاقة بين الخيال والآلية. إنه اقتراح يبدو متناقضًا بعض الشيء، لأنه من وجهة نظر رومانتيكية، قد يعتقد المرء أن الخيال على النقيض فهو بمثابة نقطة قوة لأي آلية ولكنه «عفويٌّ» للغاية. ولكن ليس على الإطلاق. الخيال، ربما الخيال العظيم، هو دائمًا تطويرُ آليةٍ ما. وفي ذلك، إلى جانب اختلافات قوية للغاية في الأسلوب، هناك جانب من «إدجار بو» في «كالفينو»، لأنه يطرح وضعًا، بصفة عامة، فلنقل، غير واقعي من وجهة نظر توقُّع العالم، ولكن فقط في نقطة البداية، وبعد ذلك يتم تطوير هذا الوضع غير الواقعي بطريقة منطقية واقعية بلا هوادة. وهذا هو سحر «كالفينو» الأول: سحر التطوير. نستطيع أن نقول ذلك بالمعنى الرياضي، بالمعنى المنطقي للكلمة -كما معادلة تتطور بشكل جيد وبلا حدود، مع الكثير من الأناقة- بل وأيضًا، بطريقة أكثر مباغتة وأكثر ابتذالًا، بمعنى راكب الدراجة، كما نتحدث عن تطور الدراجة: هناك نظام لعجلة القيادة، ونظام للسير، وهو مهدئ للغاية، بالمعنى الجيد للكلمة.

السحر الثاني الذي أجده عند «كالفينو» هو أنه في الواقع مفكر أو محترف للسرد وهو ما ليس شائعًا اليوم، في النهاية. وهو يقدم هنا نوعًا من الدقة الفائقة. حكاياته، طريقة بنائها وتطويرها، ستكون قريبة جدًّا من بنية المبارزة، لعبة القتال، الإستراتيجية. وعلاوة على ذلك، هذا من شأنه أن يقدم صلة ما مع ميله للعصور الوسطى. في الأساس، ما يقدمه هو مبارزات معقدة للغاية، وبالتأكيد أبسط بكثير من تلك التي وقعت حقًّا في ذلك العصر. يوجد لديه نوع من التطوير والإبهار الإستراتيجي، وهو نوع من تركيب غير محدود للإمكانات، والإجراءات، والحيل وهو ما يجعلني أرى بسهولة إلى حدٍّ ما في أعماله، بوصفها أعمالًا سردية، قوةً مكيافيللية ما. وعلى الرغم من أن محتوى كتبه ليس سياسيًّا بشكل مباشر، فإنه يجعلني أفكر في نوع من الرواية السياسية، من المنصة السياسية. لا أعرف كيف أشرح ذلك. القصة تقود إلى ما يشبه نثر النجوم. هناك العديد من الاستهلالات، والمداخل المتعددة. وكل هذه الاستهلالات، أود أن أقول إنها غير مرتبة، بمعنى أن ثمة حكاية تقليدية قد بُنيت (من خلال علم السرد، يبدأ المرء في التخمين اليوم كيف يمكن بناء سردٍ تقليدي). لديه، الأمر أبعد من ذلك بكثير. إنها ليست قصة مرتبة، ولكن -للعب بالكلمات- منسقة: رواية يحل فيها مفهوم التنسيق هذا محل مفهوم الترتيب. يبني شبكات ذات مداخل متعددة. وهذا هو الأمر الجميل للغاية فيها. وهذا أيضًا ما يجعل من الممكن أيضًا مقارنة عمله مع أحد الشرايين البيكاريسكية، حيث إن البيكاريسك هي بالضبط القصة التي تحكي قصة تحكي قصة أخرى، قصص في أدراج، بطريقة أو بأخرى. السحر الثاني الذي أجده في هذه الأعمال هو: الطبيعة الشبكية للمنطق السردي.

هناك سحر آخر وقريب جدًّا من السابقين، الذي يمكن أن نقول إنه السحر بكل بساطة. يحصل القارئ على لذة لأسباب بسيطة: وهذه المفارقة المستمرة هي ما تجعل أن هناك دائمًا حالة غير واقعية أو شكلية، فراغ الدرع أو سلسلة الأسماء، أسماء المدن على سبيل المثال، إلا أنه، حول هذا المعطى غير الواقعي، يطوِّر نوعًا من الواقعية أو من الديكور الواقعي المصطنع ومن الرسم ومن المحسوس. وهذا ما أجده لذيذًا للغاية لديه، وهذا، أيضًا، ما يبعث على التفكير تحديدًا في كبار الرواة الفانتاستيكيين (الغرائبيين): في البداية يتم تجاوز وضع غير واقعي على الإطلاق وتحاربه باستمرار واقعية المسلك.

ثم هناك شيء آخر يجب أن نقوله أيضًا، ولكن يصعب قوله لأن المرء لديه فقط كلمات عفا عليها الزمن إلى حدٍّ ما، ودومًا يتردد في استخدامها -ولكن لمَ لا؟- ذلك لأنه، في فن «كالفينو» وفيما يراه الإنسان فيما يكتبه، يوجد -دعونا نستخدم الكلمة القديمة: إنها كلمة من القرن الثامن عشر- حساسية. يمكن أن نقول أيضًا إنسانية، أود أن أقول تقريبًا الطيبة، إذا لم تكن الكلمة ثقيلة للغاية في صداها: وهذا يعني أن هناك، في كل لحظة، من خلال تقييم الأداء، سخرية لا تؤذي أبدًا، وغير عدوانية على الإطلاق، ومسافة، وابتسامة، وتعاطف. نوع من السحر الرقيق، ومن السحر الأنيق. تتحد الحساسية مع نوع من الفراغ. أعتقد، على سبيل المثال، في بداية «فارس بلا وجود»، حيث يتم التعبير عن حساسية رائعة أكثر لو اعتقد المرء أنه إنسان فارغ، فراغ يتكلم. صفحة رائعة لأنه، انطلاقًا من ذات فارغة، الفراغ بشكل مادي، تصف (الحساسية) تعقُّد العلاقات الإنسانية، والطريقة التي تعاني بها الذات من صورتها بين الآخرين مع صقل استثنائي. ثمة تنقيحات للمشاعر غير الغريبة على الكون البروستي. إنها دراما صغيرة عن المخالطة الاجتماعية، عن الإنسان بين آخرين، والتي تتلاعب بمنعطف حكاية فانتاستيكية (غرائبية). الفراغ إذًا ليس مجرد نوع من الحيلة البلاغية، إن له وظيفة إستراتيجية جديدة ومثيرة للغاية، وهو بالإضافة إلى ذلك، والتي لها صدى تام مع الكثير من الأشياء التي تُحس، تقال، ويُفكَّر فيها الآن. في الواقع، يطرح النص نوعًا من الدائرية التي لا نعرف فيها أبدًا أين تكون السببية النفسية حقًّا. وفي الواقع، لم يعد هناك سببية نفسية أخرى، هناك نوع من المرآة اللانهائية للحوادث النفسية - الفضائل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* لطفي السيد منصور كاتب ومترجم مصري. والنص لرولان بارت من مقابلة في france culture 1978 وضِعت كتقديم لنص «فارس بلا وجود» «بوان» سوي 1984.

