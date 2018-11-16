آخر النهار

برعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد انطلقت التحضيرات من أجل إقامة أعمال الدورة التاسعة لمباردة تكريم التي ستنطلق أعمالها مساء يوم غد السبت السابع عشر من نوفمبر الحالي 2018 في مركز جابر الاحمد الثقافي في مدينة الكويت .

وفي تصريح خاص أشاد الاعلامي اللبناني القدير ريكاردو كرم مؤسس مبادرة تكريم برعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لاعمال الدورة التاسعة التي تستضيفها الكويت، ووصف هذه الرعاية بانها تأتي ترسيخا لدور سموه بوصفه أمير الانسانية ودعمه المتميز للمبادرات الإنسانية رفيعة المستوى .

وقال ريكاردو كرم ان الدورة التاسعة من مبادرة تكريم تأتي وهي تشهد الكثير من المتغيرات والاضافات الإيجابية الى رصيد هذه المبادرة التي باتت موعدا متجددا للاحتفاء بالمتميزين والمبدعين في عالمنا العربي في جميع أنحاء المعمورة . وقال ريكاردو كرم متحدثا عن مبادرة تكريم: لقد ولدت تكريم لتكون بمنزلة بقعة ضوء تظهر للعالم قدراتنا على الانجاز لا بل الإبداع في انجازاتنا هذه برغم ما نعيشه من أزمات وحروب وفي خضم المعاناة يمكننا البقاء على قيد الحياة والنجاح والمضي قدما نحو الامام والغد .

وأشار ريكاردو كرم: في كل عام تحرص مبادرة تكريم على ان تقيم حفل توزيع جوائزها في بلد مختلف، وبعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة وعمان، اختارت مبادرة تكريم في دورتها التاسعة مدينة الكويت كي تستضيف الحفل يوم 17 نوفمبر 2018 وذلك برعاية صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد حفظه الله - . وهو امر له ابعد الاثر في دعم مسيرة هذه المبادرة .

وقال ايضا : سيقام الحفل في مركز جابر الاحمد الثقافي مساء يوم السبت السابع عشر من نوفمبر في مدينة الكويت والتى تمثل منارة اشعاع وتوهج ثقافي وفنى واعلامي . حيث سيتم توزيع جوائز تكريم في الاعلان عن اسماء الفائزين عن الفئات التالية : جائزة تكريم للابداع الثقافي، جائزة تكريم للمبادرين الشباب، جائزة تكريم للخدمات الانسانية والمدنية، جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة، جائزة تكريم للابتكار في مجال التعليم، جائزة تكريم للتنمية البيئة المستدامة، جائزة تكريم للابداع العلمي والتكنولوجي، جائزة تكريم للمساهمة في المتجمع العربي، جائزة تكريم للقيادة البارزة للاعمال .

وأشار الاعلامى ريكاردو كرم الى انه وعلى هامش الحفل سيتم اطلاق منتدى TAK MINDS في يوم 18 نوفمبر 2018 في مركز جابر الاحمد الثقافي الذي يهدف الى تسليط الضوء على صناع التغيير والمواهب الناشئة، وكيفية مواجهتهم للتحديات المجتمعية الحالية في مجال التكنولوجيا والاعلام والصحافة والرياضة والترفية وغيرها، وسيشارك في المنتدى شخصيات بارزة من حول العالم مثل الحائز على جائزة نوبل للسلام للعام 2014، كايلاش ساتوراثي و الانسة منال رستم أول وجه إعلاني محجب يشارك في حملة شركة NIKE والمغامر والكاتب مصطفي سلامة بما في ذلك الحائز على جائزة TAKTEEM وأعضاء مجالس مبادرات تكريم، بالاضافة لحضور عدد كبير من الشباب العربي بدعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت رغبة منهم بالمشاركة والتفاعل مع المبدعين .

وفي ختام تصرحه ثمّن الاعلامي ريكاردو كرم دعم الجهات الداعمة ومن بينها تحالف رينو، نسيان، ميتسوبيشي، ونسما القابضة، والبنك العربي OMD . HORIZON . BARCLAYS . Ccc .

بالإضافة الى الرعاة هذا العام وهم على التوالي زين والغانم انترناشونال والبنك الاهلي والخطوط الجوية الكويتية.

