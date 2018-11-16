آخر النهار

تستضيف الكويت مساء غد السبت فعاليات الدورة التاسعة لمبادرة تكريم ضمن احتفالية رفيعة المستوى في مركز جابر الثقافي، وتكلل هذه الاحتفالية برعاية سامية من لدن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله.

لقد استطاعت مبادرة تكريم وعلى مدى دوراتها الثمانية الماضية، أن تذهب بعيداً في تحقيق أهدافها المحورية في الاحتفاء بالمبدعين المتميزين من أنحاء العالم العربي، والذين استطاعوا تجاوز الكثير المصاعب والظروف القاسية، ساعين إلى هدف محوري وأساسي لترسيخ اسم المبدع العربي في المحافل الدولية.

خلف مبادرة تكريم يقف الإعلامي العربي المتميز ريكاردو كرم الذي نذر نفسه ومسيرته من أجل هذا المشروع الذي يمثل بقعة ضوء مشرقة وسط ظلمة هالكة من الانكسار والدمار والخراب.

وحينما تأتي تكريم فإنها تأتي مطرزة لتظهر للعالم قدرات الإنسان العربي، وموشاة بالتقدير والإجلال لمبدعين راحوا يتحدون المستحيلات من أجل الكينونة والتميز.

تكريم ليست كبقية المبادرات، إنها الاشتغال الحقيقي من أجل تكريم صفوة الصفوة والانحناء أمام إنجازاتهم المقرونة بالاحترام والعطاء المتجدد الذي يذهب بنا إلى مرحلة إضافية من تاريخ الأمة العربية.

أمام هذا الجهد وهذا الحراك العالي المستوى، نقول شكراً للإعلامي اللبناني القدير ريكاردو كرم.. ولفريقه الرائع.. ومن قبل كل هذا وذاك.. شكراً لمن وضعوا الأمة بين ضلوعهم ونبضهم.

وعلى المحبة نلتقي.

