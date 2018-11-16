آخر النهار

قام الشاعر ناصر الوبير بأداء إحدى أغنيات الفنان كاظم الساهر وهي اغنية مدرسة الحب، في خطوة هي الأولى له وقال أنه يدخل بهذه الأغنية عالم الطرب من أوسع أبوابه أي عبر صوت الخليج على حد تعبيره. وتحدث الوبير عن حبه للطرب وأنه لا يستمع إلا لعمالقة الفن فقط ، متمنيا أن يجمعه عمل غنائي مع الفنان كاظم الساهر. الشاعر ناصر الوبير تمنى كذلك أن يجتمع في أمسية مشتركة مع الشاعر حمد البريدي والشاعر سلمان بن خالد ، قائلا أنها ستكون أمسية كبيرة لأن كل شاعر منهم له خطه وطريقه الخاص به ، كما تحدث عن أن شعراء قطر هم الأبرز في المنطقة حاليا ، ويتمتعون بجماهيرية كبيرة.

وقال في مجمل حديثه عبر استضافته في البرنامج الشهير فيض المشاعر الذي يعده ويقدمه الإعلامي عادل عبدالله، قال انه يكره موقع التواصل الاجتماعي سناب شات وأن هذا الموقع صنع نجوما وهميين لا هم لهم سوى البحث عن المادة فقط ، وأنهم غير مؤثرين بل هم مهرجون فقط.

