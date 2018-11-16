loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أماني كمال تبدأ تصوير الجزء الثاني من «أبو العروسة»


تبدأ الفنانة أمانى كمال، تصوير أولى مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، يوم الثلاثاء المقبل.
وتجسد «أماني» في المسلسل دور «شيري» التي تعاني من ملاحقة طليقها لها، والذي يُجسد دوره الفنان شريف بدر الدين، وسعيه المستمر في
فرض سيطرته عليها، للدرجة التي تصل إلى تهديده لها بالقتل، لكنها بمرور الأحداث تقع في حب «شريف»، الذي يُقدم شخصيته الفنان محمد حاتم، والذي يعمل «مدرب لياقة».
«أبو العروسة» من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزميث وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة