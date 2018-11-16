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تبدأ الفنانة أمانى كمال، تصوير أولى مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، يوم الثلاثاء المقبل.

وتجسد «أماني» في المسلسل دور «شيري» التي تعاني من ملاحقة طليقها لها، والذي يُجسد دوره الفنان شريف بدر الدين، وسعيه المستمر في

فرض سيطرته عليها، للدرجة التي تصل إلى تهديده لها بالقتل، لكنها بمرور الأحداث تقع في حب «شريف»، الذي يُقدم شخصيته الفنان محمد حاتم، والذي يعمل «مدرب لياقة».

«أبو العروسة» من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزميث وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

