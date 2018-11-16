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عندما اتجه عدد ليس بالقليل من شركات الإنتاج الدرامي في مصر لتقديم مسلسلات الأجزاء كانت التوقعات من جانب الجميع سواء داخل الوسط الفني أو الجمهور أن هذه النوعية من المسلسلات مجرد ظاهرة عابرة سرعان ما تنتهي لكن خابت كل هذه التوقعات فبعد مضي عامين أو ثلاثة على بدء هذه الظاهرة أصبحت الآن هي القاعدة بل والمسيطرة- إلى حد كبير- على ساحة الدراما المصرية بعد أن أصبحت معظم شركات الإنتاج لا تفكر في تقديم الجديد بل انحصر توجهها إلى تقديم أجزاء جديدة من أعمالها الدرامية على الرغم من أن بعض هذه الأعمال لم تحقق النجاح والانتشار بالقدر المتوقع والمنتظر وعلى الرغم أيضا من اعتذارات بالجملة لعدد من نجوم وأبطال عن الظهور في الأجزاء التالية لهذه المسلسلات!!

ولعل ما يؤكد هذا التوجه في الساحة الدرامية المصرية هو ما يحدث الآن حيث يتم حاليا التحضيرات والاستعدادات لإنتاج أجزاء جديدة لأكثر من 10 مسلسلات تتهيأ حاليا الاستوديوهات والبلاتوهات لاستقبالها وتصويرها بعضها سيتم عرضه على شاشة رمضان من العام المقبل وبعضها الآخر لن ينتظر الموسم الدرامي السنوي بل سيعرض فور الانتهاء منها وتمت بالفعل الاتفاقيات مع الفضائيات المصرية والعربية على عرض هذه المسلسلات والتي يأتي في مقدمتها الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» للفنان أمير كرارة والذي سيخوض به السباق الدرامي في 2019 على الرغم من التصريحات السابقة لكرارة بأنه اكتفى بالجزأين السابقين من هذا المسلسل إلا انه تراجع أخيراً وقرر تقديم جزء جديد من هذا العمل بنفس فريق العمل المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي.

وعلى الرغم من عدم تحقيق النجاح المنتظر للجزء الثالث من المسلسل الكوميدي «يوميات زوجة مفروسة» إلا انه تجري الآن التحضيرات لتقديم الجزء الرابع من هذا العمل والتي انتهت مؤلفته الكاتبة أماني ضرغام من كتابته وتعقد حاليا جلسات عمل مع مخرجه وأبطاله وجهة إنتاجه من اجل التحضيرات النهائية لبدء تصويره بنفس الأبطال داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، مروة عبدالمنعم، محمد أبو داود، رجاء الجداوي وينضم لهم عدد آخر من الفنانين.

وعلى الرغم أيضا من عدم تحقيق مسلسل «مليكة» للنجاح المتوقع عندما عرض على شاشة رمضان هذا العام رغم أن أحداثه تدور في أجواء من التشويق والإثارة إلا أن الشركة المنتجة للعمل قررت تقديم جزء ثان من هذا المسلسل الذي شهد البطولة الدرامية الأولى للفنانة دينا الشربيني التي اعتذرت ومعها صبا مبارك عن المشاركة في أجزاء جديدة من المسلسل الاجتماعي «حكايات بنات» إلا أن المنتج طارق الجنايني قرر تقديم جزء جديد من هذا المسلسل بنفس الفكرة لكن من خلال أبطال جدد وأكد أن فكرة العمل تحتمل تقديمها في أجزاء متعددة خاصة أننا وجدنا تعلق الجمهور به من خلال عرض ونجاح أجزائه السابقة والمسلسل تمت كتابته من خلال ورشة تأليف درامي!!

وينطبق نفس الأمر تقريبا على مسلسل «أرض النفاق» للفنان محمد هنيدي فرغم أن هذا العمل واجه صعوبة في تسويقه على شاشة رمضان الماضي وتم عرضه في اللحظات الأخيرة على قناة سعودية ورغم انه لم يحظ بالنجاح الذي توقعه صناعه إلا انه تجري الآن التحضيرات لتقديم جزء ثان من هذا العمل مع إضافة أحداث جديدة لقصة العمل الأصلي المأخوذ عن رواية يوسف السباعي التي تحمل نفس الاسم ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أكثر عن العمل سوى انه سيكون من بين الأعمال الدرامية لرمضان العام المقبل.

أما مسلسل «السهام المارقة» الذي عرض على شاشة رمضان هذا العام الذي أخرجه محمد كامل وكتبه الأخوة «خالد ومحمد وشيرين دياب» فقد تم الإعلان أخيراً عن تقديم جزء ثان من العمل على الرغم من أن هذا لم يكن مطروحاً من قبل ولم يتم الإعلان عن أن العمل سيقدم في عدة أجزاء وأوضح المخرج محمد كامل فكرة المسلسل وقضية الإرهاب التي طرحها والقضايا الشائكة التي يناقشها تحتمل تقديم أكثر من جزء منه ويعكف الأخوة دياب حاليا على كتابة الجزء الجديد من المسلسل التي تعتزم جهة إنتاجه عرضه في رمضان 2019.

وخلال أيام قليلة يدخل المخرج محمد النقلي الاستديو لتصوير جزء جديد من مسلسل «البيت الكبير» بنفس أبطاله ليكون هذا هو الجزء الثالث من العمل بعدما تم الانتهاء من تصوير الجزء الثاني في 30 حلقة وأكد احمد صبحي كاتب المسلسل أن النجاح الكبير الذي حققه جعلنا كل فريق العمل- وجهة إنتاجه نرحب بتقديم أجزاء عديدة منه خاصة أن الدراما الصعيدية تحظى بجماهيرية واسعة وطبيعة الأحداث تحتمل تقديم أجزاء أخرى له.

ونفس الرأي تقريبا قاله المؤلف هاني كمال عن مسلسله «أبو العروسة» التي اتفقت جهة إنتاجه مع قناة «dmc» المصرية على تقديم جزء ثان منه على أن يعرض في رمضان من العام المقبل رغم أن الجزء الأول عرض خارج رمضان لأن المشكلات الاجتماعية التي يطرحها المسلسل تقبل وتستوعب تقديم أجزاء عديدة من العمل خصوصا مع النجاح الكبير للجزء الأول وترحيب أبطاله بالمشاركة في الجزء الجديد من المسلسل وأي أجزاء أخرى قادمة.. وأعلن المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز عن الاستعدادات التي يجرياها حاليا من اجل البدء في تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الأب الروحي» خلال الأيام القليلة المقبلة رغم عدم معرفة مدى الإقبال الجماهيري حول الجزء الثاني الذي بدأ عرضه خلال هذه الأيام.

