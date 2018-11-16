إضاءات

أجمل هدية تقدمها السينما الاميركية هذا العام لعشاق الفن السابع هو فيلم «الكتاب الاخضر» الذي ومنذ بداية عروضه عبر مجموعة من أبرز المهرجانات السينمائية وهو يحصد النجاحات والجوائز والكتابات النقدية الايجابية التي تعمد هذه التحفة السينمائية كواحد من اهم الرهانات السينمائية للتنافس على الاوسكار في دورته المقبلة 2019 .

وفيلم «الكتاب الأخضر» يأتي في سياق مجموعة من الاعمال السينمائية التي قدمتها السينما الاميركية خلال الموسم الاخير وتتناول موضوع التفرقة العنصرية .

حيث يأخدنا الفيلم الى حكاية تبدو للوهلة الاولى بسيطة ولكننا كلما امعنا في احداث الفيلم تفجرت تلك القيم الكبرى عبر تلك العلاقة التي تجمع بين سائق اميركي أبيض من الطبقة العاملة ومن أصول ايطالية يحصل على عمل لمرافقة عازف بيانو اميركي من أصول افريقية في جنوب أميركا في ستينيات القرن الماضي حيث كانت تلك الولايات لاتزال تتفجر عنصرية اتجاه كل ما هو ملون واسود على وجه الخصوص .

رحلة بين متناقضين، شاب إيطالى شبه أمّي وموسيقار أميركي أسود في رحلة وسط عوالم من العنصرية الضاربة يستطيع ذلك الموسيقار التعامل معها بكثير من الشفافية والالتزام والذكاء والاحترافية، عنصرية تحيط به سواء من قبل سائقه المسكين أو من أجواء رحلته التي يمتصها بابداعاته وحرفيته كموسيقار يصيغ الألحان وايضا يستحوذ على النجاح والاهتمام والاحترام .

ورغم شقة وسعة الخلاف بين الموسيقار وسائقه إلا ان الظروف تجعل كلاً منهما يتجة صوب الآخر، أولاً طلباً للرزق من قبل السائق، وطلباً للحماية من قبل الموسيقار وسرعان ما تتحول تلك العلاقة الى صداقة حميمية عالية تجعلنا نكتشف أهمية أن نتجاوز الهوامش والضغائن الى الحوار والتعاون والتلاقي والتكامل وهكذا تكون الأمور، في رحلة كلما مضينا بها اكتشفنا التلاقي والتسامح.. وتجاوز عفن العنصرية والبغضاء.

في فيلم «الكتاب الاخضر» نعيد اكتشاف النجم الأميركي الأسمر «ماهر شالا» الذي كان قد فاز بأوسكار افضل ممثل مساعد عن فيلم «ضوء القمر» منذ عامين، وها هو يعيد ليرسخ تلك المكانة أمام نجم عرفناه عبر أفلام المغامرات وهو فيجو موريتنسين فاذا به هنا شخصية مختلفة عن كل ما قدم بل انه قام بزيادة وزنه من أجل تقمص شخصية السائق ذي الأصول الإيطالية العنصري.

وفيما يخص عنوان الفيلم «الكتاب الأخضر» فإنه يعود الى كتاب أصلي بعنوان «الكتاب الأخضر للسائق الزنجي» وهو الكتاب الذي يعتمد عليه السائق خلال مشواره من أجل تجاوز المحطات العنصرية والمتطرفة خلال مشواره في الجنوب الاميركي، من اجل حماية الموسيقار الأسود الذي يرافقه خلال الرحلة التي تجعل كل منهما يكتشف حاجته الى الآخر حتى في أدق التفاصيل ولعلها كتابة الرسائل، حيث يقوم الموسيقار بما يمتلك من حس وشاعرية وعذوبة في مساعدة سائقه في اختيار المفردات والمعاني وهو يكتب رسائله لزوجته خلال مشوارهما المشترك .

في الفيلم كم من الحوارات الصادمة والعنيفة والحادة ولكنها تذوب أمام هدف أساسي من التسامح والمحبة والانسانية المشتركة . وفي الفيلم مباراة عالية المستوى بين ثنائي الفيلم يقدمها المخرج بيتر فارلي الذي يحقق نقلة كبرى من افلام الكوميديا الى هذه المحطة السينمائية ذات الطروحات الاجتماعية والسياسية .

ونتوقف مجددا امام اسم ماهر شالا المطرب والممثل الذي يحقق نقلة إضافية في رصيده وتجربته بل انه سينطلق بعيدا بعد «الكتاب الأخضر» لربما أبعد من حدود «ضوء القمر» وهذا ما نتوقعه.

ويبقى ان نقول بان فيلم «الكتاب الاخضر» أجمل هدية لعشاق الفن السابع في نهاية عام 2018 .

