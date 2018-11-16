الاخيرة

خلال هذه الموجة القوية من الأمطار التي تجتاح البلاد هذه الأيام، برزت بطولة شباب ينتمون لواحد من أهم القطاعات الحكومية حيوية ونشاطاً، انهم رجال الإطفاء، إنهم رجال المهمات الصعبة، هم يعملون في كل المواسم على مدار الساعة، فهم في الصيف رجال إطفاء الحرائق، وفي الشتاء رجال الإنقاذ، لا يمكن أن توفيهم الدولة حقهم مهما فعلت.

كتبت قبل سنوات طوال حينما كانت الكوادر ذات المزايا المالية العالية ترمى يميناً وشمالاً على مهن ووظائف عادية جداً، وفوق ذلك لا يعاني أصحابها من أي خطورة تذكر في ممارستهم لأعمالهم، طالبنا بأن يكون رجال الإطفاء هم أول الحاصلين على كادر يليق بتضحياتهم ومخاطر أعمالهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، وظل رجال المطافي الأبطال يطالبون بحقوقم، وللأسف الشديد فإنهم حتى الآن لم يحصلوا على الرواتب والمزايا التي توازي ربما ربع ما يعانون من متاعب ومخاطر! إلى درجة أن الكثير من أبطال المطافي تشوهت أجساد بعضهم وشارف بعضهم الآخر على الموت، ومع ذلك ظلوا أياما وأسابيع ينتظرون صدور قرارات ارسال علاجهم بالخارج وكأننا نمن عليهم، مع أن غيرهم تتم الموافقة على علاجهم بالخارج لأمراض عادية!

يفترض بنا جميعاً أن نستغل هذه الأيام العصيبة التي خلفتها سوء الادارة الحكومية - وليست غزارة الأمطار - لتكريم رجال الإطفاء من خلال منحهم أكبر كادر مالي بالدولة، بالاضافة إلى اعطائهم أفضل تأمين صحي شامل يكفل علاجهم داخل الكويت وخارجها، إن هذا أقل ما يمكن أن نقدمهم لهؤلاء الأبطال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم وهم يؤدون واجبهم الوظيفي بكل شجاعة واخلاص وتفانٍ.

هذه دعوة أوجهها لنواب الأمة علهم يتبنون هذه المطالب، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

Zayed.alzaid@gmail.com

