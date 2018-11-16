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الطريقة المثالية للحفاظ على الوزن بعد إنهاء الحمية


على الرغم من ان فقدان الوزن هو امر صعب ويتطلب الكثير من العمل، فان التحدي الحقيقي هو الحفاظ على الوزن الجديد على المدى الطويل.
ويطرح الكثير من الناس اسئلة بشأن النظام الغذائي الذي يجب عليهم اتباعه بعد فقدانهم الوزن، وهل يجب الابقاء على نفس الحمية ام تغييرها.
وقد اظهرت دراسة جديدة ان مفتاح الحفاظ على فقدان الوزن هو التخلص من الكربوهيدرات.
وتوصل باحثون من مستشفى بوسطن للأطفال في اميركا، الى ان تناول عدد اقل من الكربوهيدرات يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وبالتالي يساعد على الحفاظ على الوزن لفترة اطول.
وشملت الدراسة 234 من البالغين، الذين يعانون من زيادة الوزن، والذين اتموا حمية غذائية لتخفيض الوزن لمدة 10 أسابيع.
واتبعت 3 مجموعات من المشاركين نظاما غذائيا جديدا، الأول عالي الكربوهيدرات، والثاني معتدل، والثالث منخفض لمدة 20 أسبوعا.
فكانت النتيجة، ان الأشخاص الذين اتبعوا حمية منخفضة من الكربوهيدرات كانوا يحرقون حوالي 250 سعرة حرارية في اليوم اكثر من غيرهم، وبالتالي استطاعوا الحفاظ على نفس اوزانهم.


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