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ملكة جمال كولومبيا.. لبنانية


فازت الفتاة غبرييلا تافور نادر، مؤخرا بلقب ملكة جمال كولومبيا بعد تنافسها مع 26 مشتركة.
والملكة الجديدة متحدّرة من اصول لبنانية، وتحديداً من بلدة شرتون في قضاء عالية بمحافظة جبل لبنان.
وأكد رئيس بلدية شرتون جوزف مارون انّ آل نادر من الجاليات اللبنانية الواسعة الانتشار في كولومبيا.
ووفق المعلومات المتوافرة عن غبرييلا، فانها محامية تبلغ من العمر 23 عاماً وطولها 179 سم.
وتخرّجت بتفوق من جامعة لوس انديس، وتتحدّث اللغات الاسبانية والانجليزية والبرتغالية بطلاقة، مدافعة عن حقوق المرأة، ومتأثرة بزوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل اوباما.


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