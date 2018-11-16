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الوفيات


غانم صالح سرحان المغري، (70 عاماً)، شيع، الرجال: مدينة سعد العبدالله على الدائري السادس بجانب مسجد المزيني، ت: 65944444، النساء: مدينة سعد العبدالله، قطعة 6، شارع 619، منزل 255، مقابل مسجد المزيني.
مبارك هادي عامر الحجرف، (48 عاماً)، شيع، سعد العبدالله، ق5، ش529، م4، ت: 99088055 - 65999856 - 97778129
فوزية محمد علي العثمان، (66 عاماً)، شيعت، الرجال: خيطان الجنوبي، ق3، ش94، م100 خلف نادي خيطان، ت: 66190505، النساء: القادسية، ق9، ش96، م100، ت: 96022211
شريفة عبدالعزيز محمد الدريس، أرملة عبيد الله ناصر البناي، (83 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، ج21، (حنين)، م1، ت: 97892040، النساء: الصديق، ق4، ش405، م77، ت: 25245332
عبدالمحسن إبراهيم الخميس، (91 عاماً)، شيع، الرجال: العديلية، ق2، ش21، م21، ديوان الخميس مقابل المسجد، ت: 99064477 - 99307603، النساء: الدسمة، ق6، ش65، م12، ت: 22563816
صالح فلاح فارس البصمان، (45 عاماً)، شيع، الرجال: الرابية، ق4، ش5، م16، ت: 66430560، النساء: الرابية، ق4، ش5، م36، ت: 51001003
محمد عبدالله علي القطان، (69 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، شارع الوزان مقابل مسجد الجمعية، ت: 99901994 - 90055335، النساء: الجابرية، ق6، ش1، م34، ت: 25333669 - 99110112
مشعان غازي مشعان العدواني، (80 عاماً)، شيع، العمرية، ق4، ش6، م9، ت: 99802223 - 51513314
علي حسن علي أشكناني، (79 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، ت: 50111241
سعيد سليمان العدساني، (79 عاماً)، شيع، الرجال: كيفان، ديوان العدساني خلف مخفر شرطة كيفان، ق5، ت: 99446944 - 99713413، النساء: عبدالله السالم، ق3، شارع أبويوسف القاضي، ج38، م22، ت: 22525270
راشد محمد صالح المسبحي، (64 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: السرة، ق2، ش5، م20، ديوان أحمد الرجيب، ت: 99039671، النساء: بيان، ق4، ش5، م31، ديوان المسبحي
بخيت سلطان الدوسري، (105 أعوام)، التشييع بعد صلاة الجمعة مباشرة في مقبرة صبحان، العزاء في المقبرة، ت: 97937574
إنا لله وإنا إليه راجعون


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