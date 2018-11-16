مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها النهار عن حجم العمولات التي تم تقديمها بالقطاع النفطي خلال السنة المالية 2017/2018، حيث أشارت الى أن قيمة العمولات خلاله بلغت 712 ألف دينار لعدد 169 عقداً.

وأشارت الى أن اجمالي العقود بلغ 498 عقداً بقيمة اجمالية تصل الى 1.9 مليار دينار وفي التفاصيل:

أبرمت مؤسسة البترول عدد 238 عقداً بقيمة 46 مليون دينار، تضمن 128 منها عمولة بقيمة 125 ألف دينار، وجاءت تلك العمولات لعقود نشاط تأجير واستئجار السفن من والى الغير، بينما أبرمت شركة نفط الكويت 141 عقداً بقيمة 1.4 مليار دينار بلغت العمولة فيها 666 ألف دينار لعدد 33 عقداً.

وأبرمت شركة البترول الوطنية 55 عقداً بقيمة 218 مليوناً منها 3 عقود فقط متضمنة لعمولة، يتم تحديدها كنسبة مئوية من القيمة الاجمالية لأحد العقود، وعقد آخر غير محدد العمولة، وعقد عمولته نسبة من قيمة البضاعة قبل اضافة مصاريف الشحن.

وقامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بابرام 12 عقداً بقيمة 4.5 ملايين دينار لم تتضمن أي عمولات، بينما أبرمت شركة ناقلات النفط 25 عقداً بقيمة 117 مليون دينار تضمن واحد منها فقط عمولة بقيمة 75 ألف دينار. وأبرمت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك 5 عقود بقيمة 1.7 مليون دينار تضمن أحدها عمولة بقيمة 22 ألف دينار، بينما أبرمت الشركة الكويتية لنفط الخليج 12 عقداً بقيمة 6 ملايين دينار، منها اثنان فقط بعمولة تحدد بنسبة مئوية من القيمة الاجمالية للقعد. وقامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بابرام 7 عقود بقيمة 48 مليون دينار، أحدها تضمن عمولة بقيمة 73 الف دينار، بينما لم تبرم شركة خدمات القطاع النفطي أي عقود.

