مال وأعمال

يتجه الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى رفع معدلات الاقراض للمشاريع الانتاجية والتشغيلية ذات المردود الغذائي والزراعي في خطوة تهدف الى رفع مستهدف التمويل الدوري وتحفيز المبادرين لتقديم مشاريع ذات طابع زراعي وغذائي وذلك بما ينسجم مع الخطة الوطنية الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والزراعية من جانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وعلمت «النهار» من مصادرها أن الصندوق يخطط لتحسين اداء المشاريع ذات طابع اقتصادي بحت وتنسجم مع الجهود المستمرة من الهيئة والهادفة الى استقطاب الشباب وشركات القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الانتاجية مبينة أن التوسع في المشاريع التشغيلية والاقتصادية يدعم تطوير الاسواق المحلية ويعزز من نمو المنتج الوطني.

وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقعا اتفاقية تعاون مشترك انطلقت العام الماضي، بتسليم ثلاثة من المبادرين قسائم زراعية لتأسيس مشاريعهم الخاصة ذات الطابع الزراعي والغذائي كخطوة لتفعيل النشاط التشغيلي للصندوق والتي يأمل أن تكون دافعا لدى الجهات الحكومية الأخرى المعنية للاسراع في توفير القسائم للصندوق ليتم تسليمها الى المبادرين.

والمحت المصادر الى أن «الزراعة» على مساحة 60 ألف متر مربع لأنشطة المبادرين وتسعى إلى رفعها لتلبية متطلبات المبادرين ومن هذه المشاريع ،تربية الدجاج اللاحم حيث تعول الهيئة من خلال المشاريع الشبابية على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الى 70 في المئة مستقبلا ما يعكس حجم الفرص المتوفرة اذ يجري العمل على توفير 20 قسيمة بمساحة 10 آلاف متر مربع. ومشاريع منها انتاج (الكمبوسيت) وتصنيع (السيلاج) عبر استغلال المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها الى محسنات للتربة وأعلاف حيوانية وقد جرى تخصيص أراض لهذا النشاط في كل من الصليبية والوفرة والعبدلي.

وأشارت الى ان الخطة مستمرة في توطين الأنشطة الصناعية المساندة للانتاج الزراعي التي تشمل انتاج الأعلاف وتغليفها وتعبئة الخضار وانتاج الكرتون ومعامل الالبان وسواها.

وبينت المصادر أن معهد الكويت للابحاث وضع تصوراً شاملاً للمشاريع الزراعية التي يمكن أن يمولها الصندوق، ومجالات الاستثمار فيها، حيث من المخطط تحديد الفرص المتاحة بالقطاع الزراعي التي تصلح للمبادرين، مع تهيئة معطياتها الفنية بهدف ازالة التحديات والصعوبات التي تواجه انشطة المشاريع الزراعية.

