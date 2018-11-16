مال وأعمال

أوصى اجتماع وكلاء وزارة التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال 47 الذي اختتم أعماله في الكويت بتقسيم قانون التجارة الموحد لدول الخليج الى أربعة قوانين على ان تعمل الأمانة العامة على فرزها.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن الاجتماع أوصى كذلك بعرض موضوع اختصاصات مكتب براءات الاختراع على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري في اجتماعها المقبل.

وأضافت أن الاجتماع أوصى كذلك بالاخذ بالتعريف الاسترشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس بعقد لقاء بين وزراء التجارة ونخبة من رواد الاعمال بدول المجلس على هامش أحد اجتماعات لجنة التعاون التجاري اضافة الى دعوة اللجنة الفنية لعقد اجتماعات لمناقشة المواضيع المتعلقة بهذه الجوانب.وأشارت إلى أن من ضمن التوصيات أن تقدم الكويت وقطر رأيهما بشأن بحث السبل للسماح بمنح فروع المؤسسات الانتاجية الفردية وجعلها شركات فردية خلال الاجتماع الوزاري المقبل على أن يتم البدء في اعتماد افتتاح فروع للمؤسسات الفردية في دولة المجلس التي اقرت ذلك.