مال وأعمال

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، إن المملكة بدأت في تنفيذ 4 حزم تحفيزية تفتح الاقتصاد بشكل أكبر في عام 2019، وسيكون لها أثر إيجابي على الشعور بالأمان في الاقتصاد.

وأضاف، خلال ندوة الاستقرار المالي2018 ، أن تلك الحزم لتحفيز القطاع الخاص ليست فقط مالية ولكن أيضا تشريعية، بالإضافة لإنشاء صناديق تنموية لدعم توجه القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع والصناعات الجديدة.

وأشار إلى أنه بالنظر الى النمو الذي شهده الاقتصاد في الأرباع السابقة من العام الحالي 2018، فإن الصورة الشاملة للاقتصاد السعودي بخير، وبعد البدء في الصرف على برامج الرؤية والميزانيات المحددة لها، وما تم من تحكم في المصروفات ودراسة الأولويات، فإن العام 2019 سيكون فيه نمو أكبر من العام 2018.

وبيّن أن المملكة قامت بالصرف أيضا على البنية التحتية والمشاريع من خلال برامج الرؤية مثل برنامج الإسكان والصناعات الوطنية وغيرها، والحزمة الأخيرة هي منظومة الحماية الاجتماعية بما فيها حساب المواطن ودعم الحكومة للفئات الأقل دخلا.

وأفاد أن الأولويات حاليا تتمثل في سوق العمل وفي تحسين ميزان المدفوعات والبيئة العامة للأعمال التي ستستمر بالتحسن في 2019.

