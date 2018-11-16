مال وأعمال

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن المصارف «لا ينبغي أن تحد دورها فقط بالتمويل بل هي موجودة في كل قطاعات المجتمع، وبالتالي هي قادرة على العمل لتوجيه مقدراتها نحو الاسهام في مشاريع التنمية المستدامة في هذه الدول»، ورأى في تصريح خاص لـ «النهار» على هامش افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 في فندق فينيسيا في بيروت، أن «على المصارف التكيف والتأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي تطرأ من حولها، والتطلع للتشبيك مع القطاعين الخاص والعام لتكوين شراكة فعلية في عمليات الاصلاح والتنمية»، منوهاً الى «الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عمليات الاصلاح»، ومشدداً على دور الحكومات في عملية التنمية المستدامة من خلال التركيز على ترشيد دولي بكل معنى الكلمة والتركيز على الانتاجية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغاية الاهمية حيث ليس من الضروري ان تضع الدولة نفسها في موقع منفذ المشروعات دائماً، بل بامكانها ان تلعب الدور الاشرافي والرقابي والرعائي والتنظيمي للكثير من المشروعات، وعندها يكون القطاع الخاص قادراً بسبب مناعته ومرونته أن يتولى ادارة وتنفيذ هذه المشاريع»، معتبراً أن «هذه الخطوة التشاركية من شأنها أن تخفف أعباء كثيرة عن موازنات الدول وتؤدي الى استعمال الموارد المتوافرة في الدولة بشكل أفضل».

