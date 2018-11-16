مال وأعمال

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام ارتفعت بشدة في الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وذكر المعهد أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 8.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر مسجلة إلى 440.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 3.2 ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما بمقدار 726 ألف برميل.

وزادت معدلات استهلاك المصافي بمقدار 216 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته البيانات.

ونمت مخزونات_البنزين بمقدار 188 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.2 ملايين برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته البيانات.

وزادت واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 222 ألف برميل يوميا إلى 8.3 ملايين برميل يوميا.

