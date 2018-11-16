مال وأعمال

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها خلال تسع سنوات، حيث أثارت التوقعات بشأن امتداد فصل الشتاء في الولايات المتحدة المخاوف من أن الإمدادات قد لا تكفي لتلبية الطلب خلال الشتاء.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، ارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر بنسبة 20 ليصل إلى 4?929 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2014، عندما جلبت «دوامة قطبية» برودة قطبية إلى الغرب الأوسط والشرق. بلغ حجم التداول في بورصة نيويورك التجارية حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط خلال 100 يوم.ارتفع فرق السعر في عقد الغاز الخاص مارس 2019 عن عقد أبريل بمقدار 1?745 دولار، وهو الأكبر في البيانات التي تعود إلى عام 2015 وفرق الأسعار في مارس - أبريل، هو مؤشر على تحسن السوق خلال فصل الشتاء.

