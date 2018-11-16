مال وأعمال

صعد حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، بنسبة 28.2 في المئة في الـ 10 شهور الماضية، على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الخميس، عن مصلحة الدولة العامة للجمارك، ارتفاع قيمة التجارة بين الصين وروسيا إلى 87.2 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت قيمة صادرات الصين إلى روسيا 39.27 مليار دولار في أول 10 شهور من 2018، بزيادة 13 في المئة على أساس سنوي.

بينما بلغت الصادرات الروسية للصين خلال نفس الفترة، 47.97 مليار دولار، بزيادة 44 بالمئة، على أساس سنوي، بحسب البيانات.

بذلك، سجل عجز الميزان التجاري للصين مع روسيا (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 8.7 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبرالفائت.

كانت مصلحة الجمارك، نشرت الخميس الماضي، بيانات أظهرت بلوغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، 258.2 مليار دولار، بزيادة 15.7 في المئة، على أساس سنوي.

