مال وأعمال

وقع بنك الخليج الدولي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات مع بنوك إقليمية ودولية رائدة وهم بنك أبوظبي الأول وبنك «اتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود وفرع بنك «ناتيكسيس» في مركز دبي المالي العالمي وبنك الرياض وبنك «ميزوهو» المحدود ومجموعة سامبا المالية و«ستيت بنك أوف إنديا» في البحرين و«سيتي بنك إن إيه» فرع البحرين و«وري بنك» فرع البحرين. كما عمل بنك أبوظبي الأول وبنك «اتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود كمديرين رئيسيين مفوضين للتمويل ومتعهدين لإدارة الإصدار. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كوكيل تمويل. ويهدف التمويل في إعادة تمويل تسهيلات قائمة الأجل ولأغراض تمويلية عامة.

وصرح عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك

الخليج الدولي، بقوله: «يسرنا أن نعلن عن النجاح الكبير في إتمام هذه الاتفاقيه بدعم من تسع مؤسسات مالية إقليمية ودولية. ونظراً للطلب العالي للمشاركة في هيكلة التسهيلات الائتمانية فقد تجاوز حجم الاكتتاب في عملية التسهيل المبلغ المستهدف، وعليه تم زيادة قيمة التمويل من المبلغ الأساسي 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لتلبية هذا الطلب، الأمر الذي يعكس ثقة السوق المصرفية في البنك». مضيفاً: «وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لشركائنا من البنوك في عملية التسهيل هذه، ونتطلع إلى مواصلة تطبيق استراتيجيتنا للنمو والتنويع وتعزيز مكانتنا كبنك دولي رائد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».

ويواصل بنك الخليج الدولي احراز تقدمه في تطبيق استراتيجيته التوسعية وتواجده في الأسواق الإقليمية الرئيسية من خلال تنمية أعماله وقاعدة عملائه. هذا وقد قام البنك في أبريل من العام الجاري بتدشين المصرفية الرقمية للأفراد «ميم» في البحرين، بالإضافة إلى وصوله إلى المراحل النهائية في تحويل فروعه الحالية بالمملكة العربية السعودية إلى بنك محلي سعودي، وذلك في إطار سعيه إلى النمو في السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.

