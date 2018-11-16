إيمانيات

ولد الامام الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) عام 232 هـ في المدينة، وتوفي عام260 هـ في سامراء، كما تقدم على كافة أهل عصره في ما يوجب له الامامة ويقتضي له الرئاسة، من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة الأعمال المقربة الى الله. وأما لقب «العسكري»، فنسبة الى البلد التي كان يقيم فيها، وهي التي تسمى الآن «سامراء» أو «سر من رأى». كان يلقب أيضا بـ«الصامت، الهادي، الرفيق، الزكي، النقي، وغير ذلك من الألقاب التي تعكس تلك الخصال الحميدة التي تجلت في حياته (عليه السلام)». وكانوا يلقبونه أيضا هو وأباه الهادي وجده الامام الجواد بـ«ابن الرضا».

والامام العسكري (عليه السلام) عاش كما عاش آباؤه من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في موقع الامامة من أجل فتح عقول الناس وقلوبهم على الاسلام الأصيل الذي انطلق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسار فيه أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، باعتبار أنهم أمناء الله على الرسالة، ولأنهم خلفاؤه سبحانه في أرضه وحججه على عباده.. وقد تتلمذ عليه الكثيرون من الرواة والعلماء، وأثر في مجتمعه بالرغم من حداثة سنه تأثيرا كبيرا جدا، حتى أن أعداءه كانوا يشهدون له بما يشهد له به أولياؤه. وكما ذكرنا، فانه بالرغم من أنه كان أصغر الأئمة عمرا، لكنه استطاع أن يستولي على ثقة المجتمع كله، وكان يقدم على شيوخ بني هاشم، والمجتمع كله يقدمه ويثق به ويتحرك باتجاه علمه وامامته. وكان الامام أبو محمد الحسن العسكري (عليه السلام) في معالي أخلاقه نفحة من نفحات الرسالة الاسلامية فقد كان على جانب عظيم من سمو الأخلاق، يقابل الصديق والعدو بمكارم أخلاقه ومعالي صفاته، وكانت هذه الظاهرة من أبرز مكوناته النفسية، ورثها عن آبائه وجده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي وسع الناس جميعا بمكارم أخلاقه، وقد أثرت مكارم أخلاقه على أعدائه والحاقدين عليه، فانقلبوا من بغضه الى حبه والاخلاص له.

ونقل المؤرخون أن المتوكل الذي عرف بشدة عدائه لأهل البيت (عليهم السلام)، وحقده على الامام علي (عليه السلام)، أمر بسجن الامام العسكري (عليه السلام) والتشديد عليه الا أنه لما حل في الحبس ورأى صاحب الحبس سمو أخلاق الامام (عليه السلام) وعظيم هديه وصلاحه انقلب رأسا على عقب، فكان لا يرفع بصره الى الامام (عليه السلام) اجلالا وتعظيما له، ولما خرج الامام من عنده كان أحسن الناس بصيرة، وأحسنهم قولا فيه. كما عرف الامام العسكري (عليه السلام) في عصره بكثرة عبادته وتبتله وانقطاعه الى الله سبحانه واشتهر ذلك بين الخاصة والعامة.

ومن جميل وصايا الامام الحسن العسكري (عليه السلام) حيث يوصي مواليه بأن يكونوا قدوات حسنة، مدافعين عن الاسلام وأهل البيت (عليهم السلام)، باثبات كل حسن لهم ودفع كل قبيح عنهم، ولا ينس المرء بأن في تقواه وورعه واجتهاده لله وصدق حديثه وأدائه للأمانة وكثرته للعبادة وحسنه للجوار علوا للاسلام وتكريما لأهل البيت (عليهم السلام).. انه (عليه السلام) يقول: «أوصيكم بتقوى الله، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة الى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا الينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، فانه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله، وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا الا كذاب، اكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فان الصلاة على رسول الله عشر حسنات، احفظوا ما وصيتكم به واستودعكم الله، واقرأ عليكم السلام».

