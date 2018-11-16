إيمانيات

اهتم الاسلام بالانسان اهتماما بالغا، وظهر ذلك واضحا جليا في الاهتمام بكل مراحل حياة الانسان، فاهتم الاسلام بالانسان جنينا ورضيعا وصبيا وشابا ورجلا وشيخا. ويعد الاهتمام بالانسان في كل مراحل حياته وعمره من المعالم والسمات البارزة في أحكام الاسلام وتشريعاته ونظمه. وقد كان هذا الاهتمام منبعثا من اهتمام آخر، وهو الاهتمام بالطفولة والطفل؛ لأن الطفولة هي مرحلة الانشاء والتأسيس للانسان، فكان الاهتمام به طفلا من أجل صور الرعاية والعناية به. ولم يكن الاهتمام بالطفولة والطفل في الاسلام وليد تأثر بفكر اجتماعي سابق أو معاصر لظهور الاسلام، ولم يكن أيضا تطورا لنظريات ورؤى فكرية تحاول التعامل مع مكونات التجمع البشري رجاء تحصيل أفضل ظروف معيشية له، بل جاء اهتمام الاسلام بالطفولة والطفل أنموذجا فريدا مبهرا لكل من حوله.. فالطفل زينة الحياة الدنيا، وهدية الله على الوالدين، ومنحته لهما، وهو ثمرة الأسرة وأملها في المستقبل، قال تعالى: (الْمال والْبنون زينة الْحياة الدنْيا) (الكهف/ 46) وقد أولى الاسلام الطفل عناية فائقة منذ أن كان جنينا في بطن أمه، وحتى يبلغ الرشد. فقد أوجبت له الشريعة الاسلامية السمحة عدة حقوق تدل في مجملها على اهتمام الاسلام بهذا المخلوق لما له من دور في اعمار الأرض وبناء المجتمع.

اذن الطفل في الاسلام وديعة أودعها الله الأبوين؛ ولذا فعلى الأبوين أن يقوما بما يحفظ عليه سلامته وأمنه؛ لأنه أمانة عندهما وهذا ما نجده ظاهرا في نصوص الكتاب والسنة، فتارة يقرن مسؤولية حماية الوالدين لأنفسهما بحماية الأهل بما فيه الأولاد فيقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنْفسكمْ وأهْليكمْ نارا وقودها الناس والْحجارة) (التحريم/ 6). وتارة يؤكد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على هذه المسؤولية بقوله: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها».. فالاسلام يحمل الوالدين مسؤولية حفظ الأولاد ويجعل هذه المسؤولية هي أساس مسؤوليات الآباء، وفي ذلك يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته». فمثل الحديث عن مسؤولية الوالدين عن الأبناء يرسم الصورة الصحيحة للعلاقة بين الوالد وولده وهي أن الولد عند والده أمانة سيسأل عنها الوالد، وليس ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء.

تربية الطفل وبناء شخصيته وثقافته، هي من الأمور المهمة والملحة، كذلك طريقة التعامل معه وفهمه في ظل المؤثرات والعوامل الضاغطة من دخول التكنولوجيا في تفاصيل الحياة، وابتعاد الأزواج عن أولادهم جراء خروجهم الى العمل، فهذه كلها تفترض من الأهل اليوم مراجعة أوضاعهم، وتنظيم علاقاتهم مع أطفالهم، بالشكل الذي يحفظ استقرارهم النفسي، ويشعرهم بالحنان والعاطفة والتفهم من الأهل، في ظل ما يحكى عن الجفاء في العلاقات الأسرية وحالات التفكك الأسري. لذا، على الأهل الاعتناء بالطفل والاهتمام به نفسيا وثقافيا، والتواصل معه، ومحاولة فهمه، والتفاعل معه عاطفيا، وتخصيص أوقات معينة لقضائها معه. وعلى الأهل أن يعرفوا كيف يتعاملون مع الطفل، وأن يختاروا أسلوب التربية اللين والمرن، والاستماع الى الطفل ومعالجة مشاكله، ضمن أساليب تراعي عقله ووعيه، وليس الأهل فقط، فالمربون في المدرسة أيضا عليهم مسؤولية وواجب في رعاية مشاعر الطفل، والمساهمة بفاعلية في تنمية قدراته، عبر الاستماع أكثر اليه وتفهم حاجاته وهواجسه.. فالتربية وسيلة من وسائل بناء الشخصية الانسانية لتحقيق أهداف الانسان الكبرى في اطار الفهم الاسلامي.

فدور التربية اذا، هو أن تؤسس التوازن في شخصية الانسان بمختلف أبعادها الجسدية والنفسية والروحية والذهنية والاجتماعية، وأن تنمي معرفته بالنشاط الذي ينسجم مع مستواه الفكري، أو أن تزرع القيم والمفاهيم داخل شخصيته، بالمستوى الذي يتحول فيه الطفل الى تجسيد حي لتلك القيم، حيث تقوم تربيته على الصدق في شخص صادق، وتربيته على الأمانة في شخص أمين، وهكذا.. ان هدف التربية الأكبر اعطاء القيم وتجسيدها في الانسان، ونقل القيم من عالم المفاهيم المجردة الى عالم الحركة الحياتية.. فلننتبه الى أساليب تربية أطفالنا، وضرورة التعامل معهم بالشكل الذي يحصنهم من الانحراف والأمراض النفسية، ولنرب فيهم الحس الانساني والأخلاقي ليكونوا أصحاء أقوياء.

