إيمانيات

في أدب القرآن الكريم: (ولْيعْفوا ولْيصْفحوا ألا تحبون أنْ يغْفر الله لكمْ) (النور/ 22)، وفي الأدب النبوي: «انكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم»، وفي الرؤية الاسلامية للانسان: الناس «صنفان: اما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق». وفي اللغة العربية: «السمح والسماح والسماحة هي الجود. وأسمح وسامح: وافقني على المطلوب. والمسامحة: المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا». والذي يبدو، هو أن التسامح ملكة في النفس، وصفة في الشخصية، وروحية في البسط والانبساط، تعبر عن نفسها بالسهولة واليسر وقلة التعقيد. ولذلك، قد لا يكون دقيقا أن نتعامل مع التسامح على أنه فعل مجرد، بمعزل عن العمق الذي تنبع منه ارادة الفعل؛ فاذا كان التسامح ذهنية وروحية وعنصرا من عناصر الشخصية، فان المطلوب عندئذ البحث عن التسامح في تجليات النفس والذات؛ ليكون الفعل الخارجي تعبيرا صادقا عن واقع غير ظاهر للناس. فقد تقول لانسان «سامحتك»، وقد تصافحه أمام الملأ كمظهر من مظاهر التجاوز عن عداوة أو خلاف، وقد تبرم معه اتفاقا أو معاهدة على طي صفحة الماضي، ولكن كل ذلك ربما لا يعبر عن التسامح؛ لأن الظروف الخارجية هي التي ألجأتك الى أن تبرم معه ذلك الاتفاق.

وهل يمكننا أن نحصل على تسامح من دون الارتكاز على فكر رحب متسامح ينسج في عقيدته خطوط التواصل مع الآخر، وينظر لروح ايجابية قائمة على الذهنية المستقبلية التي تقوم على قراءة الماضي لأخذ العبر؟ ثم اذا امتلكنا القاعدة النظرية للتسامح، فهل يكفي ذلك لانتاج روح أو ذهنية متسامحة؟ أو لابد من أن يتحول ذلك الفكر الى برنامج تدريبي على الخلق المتسامح الذي يعالج ـ ولا يكبت ـ المشاعر السلبية، والذكريات الأليمة؛ والى سلوك المتسامح الذي يختبر العلاقة مع الآخر من منطلق تثمير الايجابيات لديهما؛ والى تدريب الذات على أن تخفف من حدة الأنانية والذاتية؟

اننا نتحدث هنا عن برنامج حياة متسامحة، تلقي بظلالها على الذين يعيشون فيها، فتطبعهم بطابعها، وتعدل في اتجاهاتهم العدوانية، وتمارس محوا منهجيا لذكرياتهم الأليمة. وهنا يأتي دور الشخصية الاسلامية الايمانية، المتسامحة مع الآخرين، الناصحة لهم، تفعل ما تستطيع من أجل تغيير الفكر نحو التسامح والأمل والرجاء بالله والعودة اليه. بخلق أجواء من الحب والعفو.. ان مما يجعل العاقل يميل الى العفو والتسامح ما أعده الله تعالى للعافين عن الناس، وما سيجزي به المتنازلين عن حقوقهم والمسامحين لاخوانهم من الثواب العظيم والنعيم المقيم. فمن عفا عن أخيه عفا الله عنه، ومن أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته، ومن سامح أخاه سامحه الله، ومن رحم أخاه رحمه الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن، والعافون يعفو عنه المنال. ثم ان أخلاق الانسان المسلم تدفعه نحو سلامة الصدر والترفع عن الانتقام ورد السيئة بمثلها، كما أن الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة ترتقي بصاحبها الى درجات العفو والتسامح، التي بها تنال الدرجات العالية والسمعة الطيبة والذكر الحسن بين الناس. ثم ان من الأسباب التي تدعونا الى العفو والتسامح علمنا بأن كل انسان معرض للخطأ، وأننا يمكن أن نقع في ذلك الخطأ مع أحد فننظر الى أعظم ما نتوقعه منه وأطيبه وأكرمه، ألا وهو العفو والمسامحة، فكما نحب أن يعاملنا غيرنا بالعفو اذا أخطأنا فكذلك ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق مع من أخطأ في حقنا. فقد ورد عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.. ان التسامح قيمة علينا غرسها في أجيالنا، وتربيتهم عليها، حتى يكونوا على فهم وتفاعل مع قيمهم الأصيلة التي تؤكد شخصيتهم الايمانية الرسالية والواعية في مواجهة كل ما يتعرضون له في الحياة من اشكالات وصعوبات.

