إيمانيات

لم يحظ فرض من الفروض كما حظي فرض الصلاة، وهذا واضح من الأحاديث النبوية الشريفة عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) جعلت من الصلاة عمودا تنبني عليه كل الفرائض من واجب ومستحب، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، واذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء»، ومنه قول الامام علي (عليه السلام): «الله الله في الصلاة، فانها عمود دينكم». وفاطمة الزهراء (عليها السلام) في خطبة لها اشارت الى الصلاة، فقالت: «فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر»، وهذه اشارة مهمة لما للصلاة من أثر تخليص الانسان وهم النفس التي تصور لكثير من الناس كبر حجمها، وانها أعظم مما يراه الآخرون، وهذه نزعة الكبر التي لابد للانسان أن يتعوذ بالله منها كل حين. فلاريب أن لكل فرض أثره في الانسان والحياة، وما لم يتحقق واحد من هذين الأثرين فاعلم أنه لا جدوى من كل ما يعمله الفرد مما يسميه طقسا دينيا أو شعائر يحتفي بها ويقدسها، فينبغي للانسان أن يضمر في داخله هدف ذلك الغرض العبادي الذي يؤديه كل يوم، فكيف يمكن أن نؤمن بتأدية الفرض ما لم نتلمس أثره في الحياة، وهذا ما تضج به الحياة على طول مداها فـ«كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وكم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ولا تقل ما أكثر الحجيج ولكن ما أكثر الضجيج»، مما يؤكد أن هناك الكثير ممن يفعل الفعل من دون أن يراعي الممارسة الروية أولا، وجني ثمرة ذلك العمل ثانيا.

قال تعالى: (ان الصلاة تنْهى عن الْفحْشاء والْمنْكر) (العنكبوت/ 45)، وقال النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا». وعن الامام الصادق (عليه السلام)، قال: «اعلم أن الصلاة حجزة الله في الأرض، فمن أحب أن يعلم ما يدرك من نفع صلاته فلينظر، فانْ كانت صلاته قد حجزته عن الفواحش والمنكر، فانما أدرك من نفعها بقدر ما احتجز»، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر». ان القرآن ومن خلال الآية آنفة الذكر يريد أن يوقظ المسؤولية في نفس المصلي من خلال تلاوة قرارات وقوانين الصلاة، فكأنها تخاطب الانسان المسلم أنك أيها المصلي ان ما قدمت عليه من فعل تقصد به القربة ونيل الحظوة عند الله، انما تصل الى ذلك بعد تأدية صلاتك التي لا يقبلها الله من مقيم على الفحشاء وفاعل للمنكر، فكن على حذر، أن تصنع شيئا ينافي شروط القبول، وأظهر شروط قبول الصلاة هو أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهما معنيان جامعان لك ما ينافي الخلق والكرامة للفرد والمجتمع المسلم.. فالصلاة منهل من مناهل البر، وما يؤيد ذلك قول أبي عبدالله الصادق (عليه السلام): «للمصلي ثلاث خصال: يتناثر عليه البر من أعنان السماء الى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من قدميه الى أعنان السماء، وملك يناديه: أيها المصلي، لو تعلم من تناجي ومن ينظر اليك، وما التفت ولازلت عن موضعك أبدا».. ففي كل عمل يعمله الانسان في الحياة جنبة قبول تنبني على أساس وشروط، اذا أتى بها الانسان كان عمله في محل القبول والرضا، وان تخلف واحد من تلك الشروط كان هناك الخلل الشائن الذي يعيب ذلك العمل، وبما أن الصلاة خير موضوع كما نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك وأنها «ان قبلت قبل ما سواها، وان ردت رد ما سواها»، وانها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كان لزاما على المصلي أن يعرف كل ما يتصل بها، مجاهدا نفسه الأخذ بذلك، والعناية به، والصبر عليه، قربة الى الله تعالى، طلبا لنيل الأجر والزلفى. وهو أساس كل عمل لأنه لا تؤتي الأعمال مؤداها في حياة الانسان ما لم يكن عنده ورع حاجز، فقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبل منكم الا بورع».

