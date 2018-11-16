وطن النهار

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال المبارك خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان أمس الخميس: إنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

واستمع خلال الاجتماع إلى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الى ذلك، قام سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لإدارة العمليات المركزية التابعة للادارة العامة للاطفاء أمس الخميس وفي معيته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للاطلاع على جهود الإدارة في التعامل مع الأمطار ومواجهة تداعياتها.

وتفقد سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك سير العمل في مطار الكويت الدولي بحضور الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح.

واستمع المبارك إلى شرح من الشيخ سلمان الحمود عن سير العمل في مطار الكويت الدولي وخطة الطوارئ التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للطيران المدني.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان أمس على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال سموه إنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

