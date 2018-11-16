وطن النهار

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي عادت الى طبيعتها بعد توقفها سابقا نتيجة كثافة الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقالت الادارة في بيان لـ(كونا): إن حركة الملاحة عادت الى طبيعتها بعد التحسن النسبي في حالة الطقس والرؤية الأفقية في المطار. وكانت (الطيران المدني) أعلنت مساء يوم الأربعاء الماضي تعليق رحلات الاقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط الى مطارات المنامة والدمام ودبي نظرا الى تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية. وتشهد البلاد حالة عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة في حين تشير التنبؤات الى أن اليوم سيشهد تحسنا تدريجيا في الطقس.

وكان رئيس الادارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود قام بجولة تفقدية لمباني مطار الكويت الدولي ومبنى الركاب (تي.4) ومبنى الشيخ سعد (تي.3) للوقوف على خطة الطوارئ والاستعدادات لموجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

وثمن الحمود في بيان صادر عن (الطيران المدني) جهود الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي وشركات الطيران في سبيل انجاح عمليات التشغيل بالمطار، مشيداً بجهود الجهات الحكومية ممثلة في وزارات الداخلية والأشغال العامة والصحة والادارة العامة للاطفاء والادارة العامة للدفاع المدني والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وأوضح الحمود أن هذه الجهود اثمرت عن نجاح عمليات التشغيل في مطار الكويت مثمنا في الوقت نفسه جهود الشركات العاملة كشركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) وشركة ليماك وغيرها.

ولفت الى جهود وزارة الدفاع والقوة الجوية بالمطار في تنفيذ خطة الطوارئ مشيدا بدور الشركات والمقاولين الذين بذلوا جهودا مضاعفة في هذا المجال.

وأعرب الحمود عن تقديره لجهود كل العاملين في الطيران المدني الذين يعملون على مدار الساعة.

