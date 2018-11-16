وطن النهار

تقدم تجمع دواوين الكويت بخالص الشكر والتقدير لأبناء وبنات الكويت المخلصين في جميع الجهات التي شاركت في مواجهة تداعيات الامطار التي هطلت بكميات كبيرة وقياسية على البلاد والذين كان لهم دور كبير ومميز في تأمين جميع القطاعات ومتابعة العمل أولا فأولاً والتعاون مع كل الجهات لتذليل أي معوقات.

وقال التجمع في بيان اصدره بالنيابة عنهم فهد عبدالرحمن المعجل: لايفوتنا ان نشكر وزارة الاعلام وفريقها المتميز في التغطية المتميزة في مختلف المناطق والربط بين كل الجهات والتي ساهمت في منع انتشار الشائعات وتوجيه المواطنين والمقيمين وتثقيفهم بما حصل ويحصل.

واضاف: لقد قام الجميع بجهد كبير في عملهم حيث واصلوا الليل بالنهار لتأمين أي متطلبات للمواطن والمقيم ليبقى الجميع آمنين مطمئنين في منازلهم وعند تحركاتهم.

وقال: والشكر موصول الى الشعب الكويتي الأصيل والذي يثبت دوما وحدته وتكاتفه وفزعته وقت الطوارئ والأزمات فتجد الجميع يدا واحدة من أجل الكويت ورفعتها، والتزام الغالبية العظمى بتعليمات وتوجيهات فرق الطوارئ وعدم أخذ المعلومات الا من قبل الجهات الموثوقة والرسمية ولمن تصدى لما يمارسه البعض في هذه الظروف من اساءة واستهزاء بالكويت ورموزها باستخدام كلمات بذيئة وصور مركبة وأخبار كاذبة وأسلوب سيئ والذي هو في الحقيقة اساءة للكويت وشعبها ككل.

ودعا التجمع الجميع بمثل هذه الأوضاع الاستثنائية التكاتف باتخاذ التدابير السليمة لتجاوز هذه الأوضاع بأقل الخسائر، مطالبا الحكومة بعد عبور الأزمة الاستثنائية معرفة مكامن الخلل والقصور ومحاسبة كل مقصر وفاسد أياً كان.

