وطن النهار

تعرضت البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى موجة شديدة من الامطار الغزيرة والتي لم يسبق لها مثيل على مر تاريخ الكويت.

واعلنت الجهات الرسمية الاستنفار التام في البلاد لمواجهة السيول التي ضربت المناطق السكنية وتسربت الى بعض المنازل حيث قامت بتلبية نداءات المواطنين والمقيمين وايواء بعضهم ممن تضررت منازلهم كلياً.

واعلنت وزارة الصحة خطة الطوارئ لمواجهة موجة الامطار في كل قطاعات الوزارة ومستشفياتها حرصا على توفير رعاية صحية جيدة لجميع المراجعين.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني أن حالة عدم الاستقرار في الطقس تنحسر على المناطق الشمالية والغربية من البلاد مع استمرار فرص الأمطار على بقية المناطق.

وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في «الارصاد» الكويتية ضرار العلي إن ذلك عائد إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي محملا بكميات كبيرة من بخار الماء تزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع وجود تيار هوائي نفاث ما يؤدي إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب رعدية متفرقة خلال ساعات نهار امس الخميس وليلا.

وأضاف العلي أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع تقدم ساعات نهار يوم اليوم الجمعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ليمتد على بقية أنحاء البلاد غداً السبت.

وحول طقس نهار اليوم أفاد العلي بأنه يكون غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 24 و26 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.