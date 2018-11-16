وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي بالدفاع المدني العقيد جمال الفودري أمس الخميس عن ايواء 148 شخصا في شقة فندقية تابعه لمقار الايواء الخاصة بالدفاع المدني في محافظة الاحمدي، مبيناً انه تم تجهيز 214 شقة.

.وقال العقيد الفودري في تصريح لـ(كونا) انه تم استلام بلاغات خاصة بالمساعدة وعلى اثرها توجهت فرق الانقاذ لتقديم العون اللازم للمتضررين.

واوضح ان فرق الانقاذ قامت بتوزيع اصحاب البلاغات واسرهم على مقار الايواء حسب مناطقهم.

ودعا العقيد الفودري المتضررين من المواطنين والمقيمين لاستقبالهم في مقار الايواء في جميع محافظات الكويت وذلك من خلال اتصالهم على رقم الهاتف (1804000).

وقال إن المقار مجهزة بالكامل لإيواء المتضررين من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا جراء عدم استقرار في الطقس وهطول لأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق.

وتشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح اليوم الجمعة على أن تتحسن تدريجيا قبل فترة الظهيرة.

من جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكويتية العقيد جمال الفودري أمس التعامل مع 2987 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية أغلبها عن تجمعات مياه الأمطار وحوادث مرورية ناجمة عن تقلبات الطقس.

وقال الفودري في تصريح صحافي إن طريق الغزالي تم فتحه صباح أمس في حين لا يزال طريق الدائري السابع وجسر المنقف مغلقين.

