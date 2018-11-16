loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزعوا على 29 شقة فندقية

الدفاع المدني: إيواء 148 حالة في «الأحمدي»


أعلن المتحدث الرسمي بالدفاع المدني العقيد جمال الفودري أمس الخميس عن ايواء 148 شخصا في شقة فندقية تابعه لمقار الايواء الخاصة بالدفاع المدني في محافظة الاحمدي، مبيناً انه تم تجهيز 214 شقة.
.وقال العقيد الفودري في تصريح لـ(كونا) انه تم استلام بلاغات خاصة بالمساعدة وعلى اثرها توجهت فرق الانقاذ لتقديم العون اللازم للمتضررين.
واوضح ان فرق الانقاذ قامت بتوزيع اصحاب البلاغات واسرهم على مقار الايواء حسب مناطقهم.
ودعا العقيد الفودري المتضررين من المواطنين والمقيمين لاستقبالهم في مقار الايواء في جميع محافظات الكويت وذلك من خلال اتصالهم على رقم الهاتف (1804000).
وقال إن المقار مجهزة بالكامل لإيواء المتضررين من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا جراء عدم استقرار في الطقس وهطول لأمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة على بعض المناطق.
وتشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح اليوم الجمعة على أن تتحسن تدريجيا قبل فترة الظهيرة.
من جانب آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكويتية العقيد جمال الفودري أمس التعامل مع 2987 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية أغلبها عن تجمعات مياه الأمطار وحوادث مرورية ناجمة عن تقلبات الطقس.
وقال الفودري في تصريح صحافي إن طريق الغزالي تم فتحه صباح أمس في حين لا يزال طريق الدائري السابع وجسر المنقف مغلقين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة