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«الهلال الأحمر» وزعت الوجبات والبطانيات على مراكز الإيواء


أكدت جمعية الهلال الاحمر أمس الخميس انها تعمل على توفير الوجبات الغذائية والبطانيات لجميع مراكز الايواء الخاصة بالمتضررين من تقلبات الطقس. وقال منسق ادارة المتطوعين بالجمعية ومندوب الجمعية لدى مركز عمليات الدفاع المدني خالد المطيري بهذا الصدد لـ(كونا): إن الجمعية تعمل على توفير الوجبات الساخنة والتي تخضع لشروط الامن والسلامة للمتضررين المتواجدين في مراكز الايواء. واضاف انه تم توفير 250 بطانية تم توزيعها على المتضررين المتواجدين في مراكز الايواء، لافتا الى انه تم استقبال اربع اسر مكونة من 25 شخصا تضررت منازلهم بسبب الامطار الغزيرة في مدارس وزارة التربية التي تم فتحها من قبل الدفاع المدني.
وفي شأن متصل، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي عن تشكيل ثلاث فرق بالتعاون مع (الدفاع المدني) تعنى بتقديم الاسعافات الأولية للمتضررين من تقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.


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