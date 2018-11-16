وطن النهار

قال مسؤول مركز نظافة منطقتي العمرية والرابية في بلدية الكويت ناصر دشتي إن فريق المركز قام بفتح مناهيل المناطق السكنية لصرف المياه وتنظيفها بشكل مستمر تفاديا لانسدادها جراء انجراف الاتربة والأشجار.

وقال دشتي لـ(كونا): إن الفريق يقوم حاليا بتصريف وسحب تجمعات الامطار كما يقوم بتلقي الشكاوى الخاصة بتلك التجمعات والاتجاه لها بشكل مباشر ليمنعها من اغلاق المناطق والشوارع السكنية.

وأوضح أن الفريق قام بجولات على عدة مناطق منها الفروانية وخيطان والعمرية لتفادي تراكم الأمطار مضيفا أن الفريق قام برفع وإزالة الأشجار التي تعرقل السير لتسهيل الحركة المرورية.

وكانت بلدية الكويت قد وزعت 1100 سيارة وآلية بالاضافة الى 6000 عامل على المحافظات الست للتعامل مع تقلبات الطقس وما يصاحبها كما وفرت عددا من الجرافات والاليات وتناكر سحب المياه على جميع المحافظات تحسبا لأي طارئ.

وتعمل البلدية بجميع كوادرها مع جميع الجهات الحكومية للحفاظ على المقدرات العامة والخاصة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات للطقس.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أفادت في وقت سابق باستمرار هطول الامطار التي تكون غزيرة على بعض مناطق الكويت وستتخللها امطار رعدية مع تحسن مستوى الرؤية الافقية.

