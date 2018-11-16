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«الكهرباء»: لا صحة لانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق


نفت وزارة الكهرباء والماء ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد بسبب زيادة منسوب المياه.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار التي لا أساس لها مؤكدة أن جميع قطاعاتها وكوادرها تعمل على مدار اليوم وفقا لخطة الطوارئ لتأمين خدماتها لجميع المستهلكين وتلافي أي أعطال قد تحدث نتيجة الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من الخطوط الهوائية بالمناطق الساحلية والشاليهات والمزارع اثناء تقلبات الطقس الحالية.
وذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن على جميع المواطنين والمقيمين تجنب المرور عبر تلك الخطوط الهوائية التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت مبكر صباح «الأربعاء الماضي» انتشار كل الفرق المتخصصة وتوزيعها على المواقع المختلفة في جميع مناطق البلاد.


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