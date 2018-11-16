وطن النهار

أكدت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الاستعداد التام لفرق الطوارئ التي شكلت من عدة قطاعات للتعامل مع الآثار الناجمة عن تقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة الدكتور أحمد الحسيني في بيان صحافي إن فرق الطوارئ باشرت عملها منذ صباح اليوم «أمس الأول» إذ قامت بزيارات ميدانية احترازية لجميع قطاعات الوزارة سواء مكاتب البريد أو المقاسم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من سلامة المقاسم في محافظات البلاد الست من ناحية استمرار عملها فضلا عن اكتشاف أي خلل قد يؤدي إلى تعطيلها، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين فريق طوارئ الوزارة والأجهزة المعنية في الدولة.