loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الإطفاء»: البقاء في المنازل عند هطول الأمطار


جددت الادارة العامة للاطفاء دعوتها المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة في وقت هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) في بيان صحافي بالجميع إفساح الطريق لفرق الطوارئ ورجال الإطفاء والجهات المعنية التي تقوم بالتعامل مع تجمعات المياه لكي تقوم بواجبها، داعية المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم المجازفة بالخروج ما لم تستدع الضرورة لذلك في ظل الاوضاع الجوية غير المستقرة.
وأوضحت الإدارة أن خطر الخروج فيه تهديد لسلامتهم وسلامة رجال الأمن ورجال الاطفاء وفرق الطوارئ والجهات المعنية التي تتعامل الآن مع مياه الأمطار متمنين السلامة للجميع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة