وطن النهار

جددت الادارة العامة للاطفاء دعوتها المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة في وقت هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) في بيان صحافي بالجميع إفساح الطريق لفرق الطوارئ ورجال الإطفاء والجهات المعنية التي تقوم بالتعامل مع تجمعات المياه لكي تقوم بواجبها، داعية المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم المجازفة بالخروج ما لم تستدع الضرورة لذلك في ظل الاوضاع الجوية غير المستقرة.

وأوضحت الإدارة أن خطر الخروج فيه تهديد لسلامتهم وسلامة رجال الأمن ورجال الاطفاء وفرق الطوارئ والجهات المعنية التي تتعامل الآن مع مياه الأمطار متمنين السلامة للجميع.