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توقف حركة الملاحة في الموانئ الثلاثة


أعلنت مؤسسة الموانئ توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الافقية إلى أقل من ميل بحري نتيجه كثافة هطول الأمطار.
وقالت (الموانئ) في بيان لـ(كونا): إن الأمطار لم تؤثر على عملية تنزيل وتحميل الحاويات من على ظهر السفن إلا أن الحركة الملاحية بدخول وخروج السفن من الموانئ الثلاثة متوقف حاليا. وكان المدير العام لمؤسسة (الموانئ) الشيخ يوسف عبدالله الناصر الصباح عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا تنسيقيا طارئا لوضع الخطة الاحترازية في الموانئ الثلاثة في ظل الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد. وشدد في الاجتماع على أهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المينائية والتزام جميع العاملين بالتعليمات الأمنية داخل حرم الميناء سواء العاملين في المؤسسة أو العاملين في الجهات الرسمية أو الشركات الخاصة.


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