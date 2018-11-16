وطن النهار

أدى دخول مياه الأمطار الى بعض مباني وزاره الصحة إلى قيام الوزير د. باسل الصباح بمراقبة الشؤون الهندسية بنفسه ولايقاف خرير المياه الى المباني التي تعرضت الى كمياه كبيره من مياه الأمطار.

واكد الصباح المتابعة المستمرة والدقيقة والوقوف بصورة مباشرة على سير العمل في مستشفيات الحكومة وتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين، فقد انتقل الوزير إلى مستشفى الولادة لحل مشكلة تجمعات مائية خارج المبنى بقرب محولات الكهرباء، الأمر الذي ساعد في حل المشكلة سريعا بمعاونة آليات وزارة الدفاع والحرس الوطني.

ونفت وزارة الصحة «بشكل قاطع» ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن مستشفى الجهراء الآن لا يستوعب مرضى الطوارئ.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه لا صحة أبدا للأمر حيث يوجد في مستشفى الجهراء عدد كاف من الأسرة بما يتماشى وخطط الطوارئ وجددت دعوتها إلى عدم تداول مثل تلك المعلومات غير المؤكدة أو من مصادر مجهولة وذلك حفاظا على كيان وطني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع.

في شأن آخر أعلنت الوزارة أمس الخميس أن عدد البلاغات التي وردت إلى إدارة الطوارئ الطبية بلغت 724 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري في تصريح لـ (كونا) ان 419 حالة من اجمالي هذه البلاغات تم نقلها الى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وأشار في الوقت نفسه الى ان اقسام الطوارئ بجميع المستشفيات العامة التابعة للوزارة تعاملت مع 8614 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واضاف أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاملت مع البلاغات والحالات حسب البروتوكولات المتبعة وفقا لخطة الطوارئ.

وذكر المطيري أن مسؤولي الشؤون الهندسية بالمستشفيات والمراكز الصحية أجروا عمليات صيانة لأماكن الخرير عند حدوثها اولا فأولاً.

وبين أن التنسيق مستمر مع مسؤولي وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الرسمية الاخرى للتعامل مع التجمعات المائية لتسهيل وصول المرضى الى المستشفيات والمراكز الصحية ووصول سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ.

وجدد المطيري الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة الاتصال بخدمة (الطوارئ) في حال وجود أي طارئ نتيجة الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

