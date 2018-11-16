وطن النهار

«شكراً حماة الوطن» كلمة من القلب موجهة إلى رجال الدفاع المدني ورجال الداخلية والحرس الوطني والجيش ووزارة الإعلام ووزارة الصحة والكهرباء والماء ورجال الإطفاء، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وفعلاً في الأزمات يعرف الرجال وهذه الأزمة التي تعرضت لها الكويت من سيول وأمطار غزيرة أظهرت معادن هؤلاء الرجال الذين ضحوا بأنفسهم ورهنوا حياتهم فداء للوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل انقاذ عالق في الأمطار هنا وهناك، غير مبالين بحياتهم وغير مهتمين بخطورة الوضع فكان جل همهم إنقاذ المتضررين هنا وهناك.

إن الصور التي سجلت من شمال البلاد وجنوبها لجنود وشباب ورجال يلقون بأنفسهم في المياه لانقاذ أسرة هنا أو هناك أو من أجل دفع الضرر عن أطفال كانت على وشك الهلاك فنجدهم يغوصون في المياه محتضنين الأطفال بعد انقاذهم من غياهب السيول.

إن التعاون المشترك بين إدارة الدفاع المدني والداخلية والحرس الوطني والجيش كان من شأنه وضع التدابير اللازمة لمحاولة التخفيف من الكارثة كما كان من تفعيل غرف العمليات وزيادة كفاءة التنبؤ بأحوال الطقس بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية أيضاً من شأن كل ذلك أن جعل الجميع في حالة حذر شديد واستعداد في مدار الساعة، خصوصاً بعد أن صدقت توقعاتهم وتحذيراتهم التي كانت تدوي من الإذاعة والتلفزيون ليل نهار محذرين المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

إن التعامل على مدار الساعة وتشكيل فرق طوارئ من جميع الجهات والدفع بالآليات والمعدات اللازمة لشفط المياه في الأماكن المتضررة كل ذلك من شأنه أن أظهر مدى التضحيات التي قدمها رجال وزارة الأشغال وذلك عبر المناوبات على مدار الساعة والوقوف في الشوارع لتسهيل حركة السير غير مبالين بخطورة ذلك على حياتهم إلا أنهم أبوا إلا أن يضعوا مصلحة الكويت وأهلها والمقيمين فيها على رأسهم حيث استطاع رجال وزارة الأشغال والداخلية بكل كفاءة التعامل مع البلاغات الواردة والسرعة في تلبيتها على مدار الساعة.

إن الاضرار المادية الجسيمة التي أصابت الممتلكات كان يمكن أن تكون أضعافاً مضاعفة لولا جهود رجال الدفاع المدني والأشغال والوزارات المعنية التي وضعت الخطط وقامت بتوزيع جهودها في شمال الكويت وجنوبها.

أيضاً شكراً لأبناء الكويت ورجالها وفرقها التطوعية من المواطنين والوافدين التي انتشرت على مدار الساعة في محاولات لمساعدة فرق الأشغال الأمر الذي من شأنه أن أظهر مدى التلاحم والتعاضد والتعاون بين مؤسسات الدولة والجموع الشعبية، أيضاً كان من شأنه التخفيف من وقع الخسائر المادية التي لحقت بالبيوت والسيارات.

أخيراً شكراً لحكومة الكويت بقيادتها وتعليمات سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والجهود التي بذلت والتضحيات التي قدمت من أجل انقاذ جميع من يقيم على أرض الكويت غير مفرقين بين كويتي ووافد بل ووضع كل الامكانات المادية من أجل تعويض المتضررين.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

