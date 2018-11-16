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الرومي: مجرور مدينة صباح الأحمد يعمل بشكل سليم


قام وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي بجولة تفقدية على مواقع متفرقة من البلاد للوقوف على حالة الاستعداد لمواجهة آثار الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال الرومي لـ(كونا) إن الجولة استهدفت الوقوف على الاجراءات الاحترازية والاستعدادات المتخذة في الطرق وبعض الانفاق لمواجهة تداعيات الأمطار بغية الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين. إلى ذلك أكد وزير الأشغال أن مجرور صرف مياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد يعمل بشكل سليم. وثمن الرومي في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية للمدينة مجهودات الفرق الفنية التابعة للحرس الوطني المتواجدة هناك بآلياتها ومضخاتها في سبيل المحافظة على تصريف مياه الأمطار التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وأوضح أن الجولة شملت المركز الطبي للطوارئ في المدينة إذ اطلع على سير الأعمال هناك مشيدا بجهود العاملين في المركز للحفاظ على سلامة السكان.


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