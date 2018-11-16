وطن النهار

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء سهلت عمل كل الجهات العسكرية أو المدنية المشاركة في التعامل مع ما تشهده البلاد من تقلبات للطقس وإزالة آثار الأمطار الغزيرة.

وقال الفريق الرفاعي لـ (كونا) «إنه لا توجد أزمة الى الان لأن الامور تحت السيطرة» مشيرا إلى أنه ان وجدت اي حوادث فيتم التعامل معها خلال فترة قصيرة جدا وحل اي مشكلات هو دليل على نجاح جميع الجهات في اداء اعمالها.

وأضاف أن الحرس الوطني يتابع وينسق مع لجنة الدفاع المدني ويتابع اعمال ازالة آثار الأمطار وعمليات الانقاذ ان وجدت لافتا إلى أنه وعقب الجولة التفقدية لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لنفق المنقف وجسر الغزالي ومنطقة (صباح الأحمد) تم اتخاذ قرار بتواجد فرقة انقاذ من الحرس الوطني لسحب المياه عند المجرور الرئيسي بالمنطقة وادت الفرقة واجبها بنجاح حيث لم تسجل الى الآن اي تجمعات للمياه.

وأوضح الفريق الرفاعي أنه تم ايضا الانتشار في مراكز اطفاء الفحيحيل والمنقف والجهراء ومدينة (سعد العبدالله) للتعاون مع اخوانهم في الإدارة العامة للإطفاء كما كان هناك اسعافات مع اطقمها الطبية موزعة بين شمال وجنوب البلاد وهي تحت تصرف الدفاع المدني ووزارة الصحة.

وذكر أن الحرس قام أيضا بإرسال فرق طبية للمساندة بغرف العمليات في مستشفى الجهراء كما تم فتح العيادات في معسكر الصمود على الدائري الرابع ومعسكر التحرير على الدائري السادس.

