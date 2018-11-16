loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكد أن الأمور تحت السيطرة

الرفاعي: توجيهات سمو رئيس الوزراء سهّلت التعامل مع آثار الأمطار


أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء سهلت عمل كل الجهات العسكرية أو المدنية المشاركة في التعامل مع ما تشهده البلاد من تقلبات للطقس وإزالة آثار الأمطار الغزيرة.
وقال الفريق الرفاعي لـ (كونا) «إنه لا توجد أزمة الى الان لأن الامور تحت السيطرة» مشيرا إلى أنه ان وجدت اي حوادث فيتم التعامل معها خلال فترة قصيرة جدا وحل اي مشكلات هو دليل على نجاح جميع الجهات في اداء اعمالها.
وأضاف أن الحرس الوطني يتابع وينسق مع لجنة الدفاع المدني ويتابع اعمال ازالة آثار الأمطار وعمليات الانقاذ ان وجدت لافتا إلى أنه وعقب الجولة التفقدية لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لنفق المنقف وجسر الغزالي ومنطقة (صباح الأحمد) تم اتخاذ قرار بتواجد فرقة انقاذ من الحرس الوطني لسحب المياه عند المجرور الرئيسي بالمنطقة وادت الفرقة واجبها بنجاح حيث لم تسجل الى الآن اي تجمعات للمياه.
وأوضح الفريق الرفاعي أنه تم ايضا الانتشار في مراكز اطفاء الفحيحيل والمنقف والجهراء ومدينة (سعد العبدالله) للتعاون مع اخوانهم في الإدارة العامة للإطفاء كما كان هناك اسعافات مع اطقمها الطبية موزعة بين شمال وجنوب البلاد وهي تحت تصرف الدفاع المدني ووزارة الصحة.
وذكر أن الحرس قام أيضا بإرسال فرق طبية للمساندة بغرف العمليات في مستشفى الجهراء كما تم فتح العيادات في معسكر الصمود على الدائري الرابع ومعسكر التحرير على الدائري السادس.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة