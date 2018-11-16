أول النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن العلاقات المصرية الكويتية تعد مضرب مثل على جميع الصعد، وتابع: «نحن نفخر بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ونحن نسميه نص مصري ونص كويتي كونه قضى قرابة 20 عاما في الكويت وترك بصمة وتتلمذ على يديه العديد من القانونيين».

ودعا الغانم خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه وائل الإبراشي، وخلود زهران، عبر فضائية «on e»، الشعب المصري بألا يعطي فرصة لأحد أن يخدش العلاقة المميزة بين الكويت ومصر، وتابع: «البرلمان الكويتي به سقف عال من الحريات وأي تصريحات تصدر عن أي من أعضائه فهي تعبر عن الشخص نفسه فقط».

وشدد الغانم على أن العلاقات المصرية- الكويتية قوية ومتينة وتاريخية مبنية على الاخوة والاحترام المتبادل والتضحية كما حدث في حرب 1973 ولن نسمح لأحد بأن يخدشها.

وقال الغانم، إن العلاقات التاريخية الخاصة بين الشعبين المصري والكويتي من الثوابت المبنية على الدم والأخوة، وتابع: «الدم المصري موجود تحت التراب الكويتي».

وأضاف «الغانم»: «أي حادثة أو أمر لا يمكن له أن يؤثر على العلاقات بين الجانبين وما اتمناه أن لا ينجح أحد في إثارة فتنة بين الشعبين المصري والكويتي.. وأنا واثق أنه لن ينجح أحد في إثارة الفتنة بين مصر والكويت».

وأكد ان المصريين المقيمين في الكويت شركاء لنا وهم مشاركون في إعمار الكويتى، لافتاً إلى أن الحوادث الاستثنائية دائماً ما ينجح القضاء الكويتي الذي يوجد به مصريون في القصاص وهو حق، وتابع: «ومن اخطأ لابد أن يعاقب».

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر للشعب والحكومة الكويتية على موقفهم الرائع تجاه تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وتابعت: «الإعلاميون والكتاب الكويتيون مقالاتهم ومواقفهم كانت مظاهرة حب في العلاقات المصرية الكويتية».

وأضافت نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كل يوم» أن هذه التصريحات تعد رأيا فرديا لا تمثل رأي الدولة أو الحكومة.

