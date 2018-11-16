أول النهار

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي عن زيارة وصفها بالمهمة مرتقبة لنائب وزير الخارجية خالد الجارالله على رأس وفد إلى بروكسل نهاية الشهر الحالي.

وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال سفارة بلجيكا بعيد الملك: ستكون هناك زيارة لنائب وزير الخارجية خالد الجارلله الى بلجيكا والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للعلاقات الكويتية- الاوروبية من جهة والعلاقة الكويتية البلجيكية من جهة اخرى حيث ستعقد اول جولة من المباحثات والمشاورات الاستراتيجية بين الكويت والاتحاد الاوروبي وسنبحث عدداً من القطاعات وتتمثل في قطاع الطاقة المتجددة والتنمية والعمل الانساني والامني والبحث العلمي ويليها اجتماعات اخرى في قطاعات اخرى تتمثل في التعليم العالي والأكاديمي والثقافي والاقتصادي وسيصدر بيان لخطة عمل للتعامل مع هذه الاتفاقيات وسنعمل على التوقيع على مذكرات تفاهم من اجل تيسير التعاون ويتم العمل بها في اطار نظام معمول فيه مثل لجنة التوجيه التي تعقدها مع بريطانيا.

وحول ما اذا كانت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جديدة تختلف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ويراد تفعيلها أجاب مذكرة التفاهم المبرمة سابقا مع الاتحاد الأوروبي ستكون هي المظلة العامة ومن خلالها سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم اخرى تسير هذه العلاقات وتنظم العمل فيما بيننا.

وحول اذا كان ملف الشنغن سيكون من أولويات الزيارة اجاب الخبيزي لن يكون حاضراً بقوة خلال هذه الزيارة، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوربي مازال لديه ملفات يدرسها تخص الاتحاد الاوربي منها الحدود والمنظومة وتنظيم اتفاقيات الشنغن والأمور تتعلق بهم ولا تتعلق بالكويت التي اوفت جميع التزاماتها ونحن بانتظار الاتحاد الأوروبي الانتهاء من إجراءاته وفتح المجال وستكون الكويت اول ملف سيدرس في الاتحاد الأوروبي من الدول المطالبة برفع تأشيرة الشنغن عن مواطنيها سيدرس في الاتحاد.

كما اشاد بالعلاقات الكويتية- البلجيكية، مشيرا الى ان هذه اللعلاقات تمتد الى 54 عاما مضت مؤكدا أن علاقات البلدين يسودها الاحترام المتبادل فضلا على أن لها ثقل كبير بين بلدينا.

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله سيلتقي أيضا بالأمين العام بوزارة الخارجية البلجيكية تحضيرا لزيارات على أعلى مستوى وبحث خطة عمل ووضع خريطة طريق بعلاقتنا الثنائية في عام 2019 ناهيك عن لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي.

وقال اننا نتطلع للتعاون مع بلجيكا في مجلس الامن عند بداية عضويتها مطلع العام المقبل، اضافة الى تطلعنا لقيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية ديدييه ريندز بزيارة الى الكويت بناء على رسالة الدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

واشار الى تطلعنا لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع الجانب البلجيكي بعد نجاح الجولة الاولى من المشاورات التي عقدت عام 2016 في الكويت.

وبشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين اشار الخبيزي ان حجم التبادل بلغ 68 مليون دينار في عام 2017 دون ان يشمل المشتقات النفطية كما توجد اربع اتفاقيات موقعة بين الجانبين اضافة الى مذكرة تفاهم بشأن إقامة مشاورات سياسية بين البلدين.

وافاد ان هناك تبادلا تجاريا منها شركة Q8 وهي مصنع للزيوت في مدينة انتويرب ويعد من أكبر مصانع الزيوت في غرب أوروبا بكلفة مقدارها 100 مليون يورو وافتتحت الشركة مخازن إضافية في 24 يونيو 2010 وقد استثمرت الشركة أكثر من 34 مليون دولار في هذا المشروع الإضافي.

كما توجد هناك ثمانية اتفاقيات وهي الاتفاقية الاقتصادية والتعاون الفني بين الكويت وبلجيكا واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الكويت واتفاقية الخدمة الجوية بين البلدين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الكويت وبلجيكا ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومنظمة الرعاية الصحية البلجيكية واتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة الكويت ومؤسسة الأبحاث البلجيكية IMEC في مجال تطوير خلايا الطاقة الشمسية ذات الكفاءة العالية من السيلكون البلوري واتفاقية بروتوكول التشاور السياسي بين حكومة الكويت وحكومة بلجيكا.

وأوضح الخبيزي أن الشركات البلجيكية المتواجدة بالكويت لا ترقى إلى المستوى المطلوب لافتا إلى أن الشركات البلجيكية العاملة بالكويت تختص بالخدمات الطبيعية ومنتجات الأطعمة فضلا عن تعامل الجيش الكويتي مع شركة بلجيكا لتوفير الذخيرة الحية، لافتا إلى أن الزيارة التي سيقوم بها نائب الوزير تستمر 3 أيام ستشمل افتتاح مكتب الكويت بالناتو والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذلك المباحثات مع الجانب البلجيكي.

ولفت إلى تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى الكويت بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية موضحا أن سفير الكويت في موسكو سيلتقي نائب الوزير ميخائيل بغدانوف الاسبوع المقبل لتحديد موعد جديد لعقد المشاورات السياسية بين الكويت وروسيا الاتحادية.

علاقات قوية

ومن جانبه، وفي تصريح النهار أكد السفير البلجيكي بيت هيربات أن علاقة الكويت مع بلاده قوية جدا وتعود لعقود طويلة مشيرا إلى أنها تعود إلى أكثر من 50 عاما، لافتا إلى مشاركة بلاده في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي ومنذ ذلك الوقت والبلدان ينميان علاقتهما في المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي ونحن مستمرون في هذا التطور والبلدان تسلما هذا العام مقعدهما في مجلس الأمن الدولي كعضوين غير دائمين ونحن نتقاسم نفس المشاعر للعمل سوية في هذا المجال.

